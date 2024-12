Las Comisarías de Huesca y Jaca ponen en marcha su Plan de Comercio Seguro para estas Navidades

La Comisaría Provincial de Huesca y la Comisaría Local de Jaca ponen en marcha estas Navidades la campaña “Comercio Seguro”, reforzando la presencia de efectivos policiales para garantizar la seguridad en zonas comerciales y proteger tanto a comerciantes, como a proveedores y clientes.

Este plan especial, que se activa en todo el país con motivo de las fechas navideñas, se prolongará hasta el 12 de enero de 2025 y tiene como objetivo crear un entorno seguro en el comercio, evitando que se produzcan hechos delictivos de los que pueden ser víctimas los comerciantes y clientes, como hurtos, timos, estafas o robos.

También son fechas en las que se incrementan las mercancías existentes tanto en almacenes como en tiendas, por lo que se atenderá a la prevención de robos en estos lugares, también en las horas de cierre.

Durante el mes que dura la campaña navideña habrá un despliegue especial por parte de la Policía Nacional que incrementará la presencia policial, tanto por efectivos uniformados como de paisano en aquellas zonas donde hay más aglomeración de gente, como zonas comerciales y de ocio, mercadillos navideños y zonas de diversión.

En una fase previa a la activación operativa de este dispositivo, la Policía Nacional ha mantenido reuniones, implicando también a la Policía Local, así como a los servicios de Seguridad Privada.

Los responsables policiales han incrementado también los contactos con los representantes del ámbito empresarial y comercial para informar de los detalles de esta campaña, recabar información del sector y transmitir consejos y pautas seguras de conducta.

De hecho, una de las principales características de este plan es la estrecha colaboración entre la Policía y los comerciantes, siendo muy instructivas las charlas que comenzaron a impartirse el año pasado informando sobre las principales modalidades delictivas, así como sobre cómo actuar en caso de un incidente. También, a través de la delegación de Participación Ciudadana, se crea un enlace de comunicación directa entre comerciantes y Policía.

La colaboración y acciones proactivas por parte de los comerciantes son muy importantes en la prevención del delito. Por ello la Policía Nacional a través de estas reuniones, de charlas y de Trípticos y Guías de Comercio Seguro informa las principales medidas preventivas contra la comisión de delitos.

Consejos para los ciudadanos

Durante estos días, las zonas comerciales y de ocio reúnen a gran número de personas y son un entorno perfecto para la actuación de carteristas, timadores, descuideros y otros delincuentes. Por esa razón, la Policía aconseja mantener la atención sobre las pertenencias, llevar los bolsos bien cerrados y evitar llevar la cartera o el teléfono móvil en bolsillos accesibles.

Para evitar estafas en las compras online se recomienda utilizar páginas seguras, no seguir links ni enlaces sospechosos, utilizar plataformas de pago seguras y usar tarjetas bancarias específicas para las compras por internet.

Desde la Policía se recuerda también que el periodo navideño suele ser aprovechado para visitar a familiares o realizar unas pequeñas vacaciones. Por eso se señala la importancia de cerrar con llave la puerta de la vivienda cuando se sale de casa y no solo con el “resbalón”, ya que de esta forma es muy fácil acceder a su interior. Se pide no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada, no bajar totalmente las persianas e instalar programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión así como no divulgar la ausencia del domicilio.