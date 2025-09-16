El barrio de San José se concentra para pedir al ayuntamiento de Huesca el uso de una sala del C.C Manuel Benito Moliner para sus actividades

Los vecinos del barrio de San José de Huesca preparan una concentración el lunes 22 de septiembre para pedir al ayuntamiento que les ceda una sala del centro cultural Manuel Benito Moliner para realizar todas las actividades deportivas que organizan desde hace veinte años

El problema con el que se han encontrado los vecinos este año es que esas horas utilizadas desde 2004 para realizar actividades deportivas se han reservado para otro fin. El consistorio ha explicado que no hay más horas disponibles porque se trata de un centro adscrito al área de Cultura cuyas actividades son prioritarias y abierto a otras actividades previa solicitud y en función de disponibilidad. Una cuestión que no comparte la Pta del barrio de San José, Julia Zitlinskiene que ha asegurado que la sala estaba comprometida y ha insistido en que " ellos sabían perfectamente que esta sala estaba ya comprometida con barrio de San José y a nosotros nos han quitado estas horas". "Ya nos dirán si es mucho más importante que 180 personas que estas dos tardes estaban haciendo ejercicio"

Por eso han decidido convocar una concentración el dia 22 de septiembre a las 19h frente a la puerta del centro cultural Manuel Benito Moliner

El ayuntamiento de Huesca ofrece a los vecinos de San José el uso del centro cultural Manuel Benito Moliner por 15 horas para realizar sus actividades de las 23 que la asociación de vecinos había planteado. Así lo ha aclarado el consistorio que asegura que en ningún caso se le deniega a la asociación actividades, ya que son las horas disponibles en el centro cultural matadero

Respecto a la petición de un espacio para sus actividades realizada por la asociación de vecinos del barrio de San José, fuentes del Ayuntamiento han asegurado que no hay más horas disponibles porque se trata de un centro adscrito al área de Cultura cuyas actividades son prioritarias y abierto a otras actividades previa solicitud y en función de disponibilidad.

A ello, ha añadido que desde el mes de mayo, el área de Igualdad del Ayuntamiento tiene concedidas unas horas que coinciden con algunas horas de la posterior solicitud de la asociación de vecinos, que lanzó una programación para después pedir al Centro Cultural las salas, así que dado que estas estaban previamente comprometidas, no puede atenderse esta solicitud.