Alerta: “El alcohol es la puerta de entrada a otras sustancias”

La trabajadora social, experta en intervención en adicciones del Centro de Solidaridad Interdiocesano, Elena Palacio, ha alertado de que: “El alcohol es la puerta de entrada a otras sustancias” y para incidir en el riesgo que esto puede suponer, esta tarde en Huesca se va a desarrollar una mesa redonda.

El Centro Cultural Ibercaja acogerá este miércoles, a las 19,30 horas, la charla 'Alcohol hoy: realidades, estrategias y recursos', en la que participarán educadores, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros. En concreto, en la mesa redonda participará el educador experto en terapia del Cnetro Penitenciario de Zuera, Chema Allué; la psicóloga Jara Martínez y los psicólogos expertos en prevención del suicidio SOS Adolescentes, Noel Torrijos y Óscar Nadal, el psicólogo Alan Medal y un miembro de Alcohólicos Anónimos de Huesca, además de Elena Palacio.

Palacio ha argumentado que a partir de su trabajo diario con los más jóvenes se ha visto la necesidad de desarrollar en Huesca una mesa redonda sobre alcohol y jóvenes, porque “es necesario informar y alertar ante el alto índice de consumo de alcohol que existe”. En este punto, ha señalado que “aunque los riesgos del alcohol no se ven al principio, las consecuencias pueden ser muy graves”.

Uno de los mayores riegos del alcohol es su normalización en la sociedad, ya que suele estar presente en celebraciones y actos sociales. En este punto, Palacio ha dicho que “en la sociedad, el consumo de alcohol está normalizado, se consume en celebraciones, en actos sociales y en otros, lo vemos a diario y para personas estos no supone un problema por ser puntual, pero para otras la normalización es un problema, porque no se ve el riesgo de entrada, no se ve como en otros casos el deterioro más inmediato”.