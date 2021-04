Viernes y Sábado Santo adoración y guardia ante el Cristo yacente en la iglesia de Santo Domingo y San Martin

La iglesia de Santo Domingo y San Martín acogerá, el Viernes y Sábado Santo, la adoración y guardia ante el Cristo yacente, que organiza la archicofradía de la Veracruz de Huesca

Estos son de los pocos actos que habitualmente se celebran en Huesca con motivo de la Semana Santa y que, adaptados a la situación de la pandemia, se llevarán a cabo este año.

La jornada de Viernes Santo suele concentrar en Huesca un importante número de actos, que se desarrollan durante todo el día y entorno a las 12 del mediodía se reunen, en la Plaza de López Allué, las bandas de tambores y cornetas de todas las cofradías, para efectuar diversos toques y trasladarse a la plaza de Santo Domingo, donde esperan la llegada de los soldados romanos. Entorno a las 14,00 horas, se celebra el Desfile de Romanos y a su llegada a la plaza de Santo Domingo, se inicia la adoración y guardia ante el Cristo yacente y por la tarde tiene lugar la tradicional procesión del Santo Entierro.

Sin embargo, este año, únicamente se mantiene la adoración como ha explicado José Luis Gómez es el portavoz de la Archicofradía de la VeraCruz. Gómez explica que "si que vamos a poner el Cristo yacente en el Altar Mayor a adorar como siempre, no se besará y no se tocará poero se podrá pasas a verlo. No estarán los romanos, montaremos por nuestra cuenta todo en el altar y por la tarde abriemos para que pasen todas las personas que quieran a very a adorar al Cristo"

El Viernes Santo, se podrá adorar al Cristo Yacente de 16,30 a 21,30 horas. También, el Sábado Santo, de 9 a 14 horas, en la iglesia de Santo Domingo y San Martín, se procederá a la adoración ante la imagen del Cristo Yacente.