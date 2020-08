La venta de material escolar en las librerías de Huesca ha descendido. Una realidad que la Asociación de Librerías de la provincia de Huesca achaca a la incertidumbre entorno al inicio del cruso escolar.

Las librerías están viendo como muchas familias han decidido retrasar la compra de material escolar y de los libros de texto hasta que se despeje el inminente inicio de curso. El presidente de este colectivo, Víctor Castillón, ha trasladado que la venta del material ha disminuido respecto al año anterior, pero no en igual medida la venta de libros de texto. “Nosotros hemos notado un descenso marcado en la venta de papelería en material escvolar y no tanto en los libros”, ha dicho Castillón, que ha apuntado que “también es cierto que hay cierto despiste en las familias sobre si los tienen que comprar o no y despiste en realcaión al Banco de Libros” y “hay que recordar que hay unos libros y cadernos de ejercicios de inglés, francés, plástica o música que hay que comprarlos y hay que acudir a las librerías a encargarlos”.

Castillón ha señalado que en algunos casos, las familias han decidido retrasar esta compra, pero otras optarán por aprovechar el material sin usar que quedó del curso pasado. “Lo cierto es que hay muchas mochilas en las casas que el año pasado rodaron tres meses menos y tal vez se puedan volver a utilizar” y “en algunos colegios se dio la posibilidad de ir a recoger el material que los niños no utilizaron en las aulas durante esos tres meses en los que se cerraron los centros y que pueden ser utilizados y eso se nota en la venta de material”.

PANDEMIA

La pandemia ha repercutido a nivel general en las librerías que han visto cómo la venta de libros ha caído por encima de un 15 por ciento, sin embargo, se están vendiendo muchos libros de literatura. Así lo ha constatado el presidente de la Asociación de Librerías de la provincia de Huesca que ha dicho que “se está vendiendo mucha literatura de esparcimiento y vemos que de los títulos que se venden se venden muchos libros”. Ha añadido que “durante el verano, la lista de los más vendidos ha permanecido con 30 títulos y con esos títulos hemos hecho siempre 20 posiciones”.