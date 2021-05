UGT en Huesca considera que es el momento de ayudar a los trabajadores y a las empresas

El sindicato UGT en Huesca considera que los ERTEs son, en este momento, instrumentos imprescindibles para proteger a los trabajadores y a las empresas

Así lo ha dicho el máximo responsable de este sindicato en Huesca, Carlos Villacampa, a la hora de valorar la quinta prórroga alcanzada entre las partes sobre los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales. Villacampa cree que en este momento hay que ayudar y tan importante es ayudar a trabajadores como a empresas, porque si no tras la crisis no habrá empresas.

Villacampa confía en que éste será un buen verano para la hostelería y turismo.

Considera que es muy importante seguir llegando a acuerdos y también abordar grandes reformas.