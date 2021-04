El Sindicato CGT Huesca denuncia la gestión municipal en las nuevas instalaciones de servicios socialeles

Tras años de denuncias de sus instalaciones en la plaza San Bernardo, debido a los problemas de encharcamiento por aguas fecales, plagas de cucarachas y desprendimientos de techos cuando llovía, el Ayuntamiento procedió a principios de este año a trasladar su sede al local de Bantierra, sito en calle Berenguer Nº 2-4

CGT denuncia que tras vender el traslado como un éxito de gestión municipal, han constatado los numerosos problemas que se han generado desde el principio y que han llevado a disminuir de forma preocupante la calidad del trabajo diario.

A través de un comunicado, este sindicato explica que en los servicios sociales a día de hoy hay entrevistas con usuarios y familias que son necesarias y no se están pudiendo realizar. Como ejemplo son necesarias entrevistas destinadas a la valoración e intervención familiar con menores en situación de riesgo por posible maltrato o desprotección, entrevistas de orientación e intervención con víctimas de violencia de género, personas mayores y dependientes..etc. que se están cancelando debido a que las salas que se habían asignado para realizar entrevistas con los usuarios no tienen ventanas ni renovación de aire de ningún tipo y existe un informe de la Comisión de seguridad y salud, en el que se deja claro que no se aconseja que se realicen allí entrevistas por el riesgo para la salud contando con que estamos en plena pandemia de COVID 19.

Ya se comenzó con la elección del local, sin la opinión ni informe de la jefatura del servicio, lo que ha llevado a tener que trasladar a trabajadoras del servicio a otros centros municipales, como el centro Cultural Manuel Benito Moliner (Centro matadero) y el Centro Cívico, mientras que el resto, tienen que compartir despachos o simplemente sus mesas están en los pasillos, imposibilitando la imprescindible confidencialidad del trabajo que realizan.

Este hecho, dice CGT, contrasta con el despacho que se ha asignado Rosa Serrano, concejala de Servicios Sociales, que es con diferencia el más grande de toda la instalación, siendo la persona que menos lo utiliza. Con la visita de nuestro Delegado de Prevención pudimos comprobar que las salas designadas para las entrevistas y visitas son unos despachos pequeños sin ventanas ni renovación de aire, que más parecen unos “zulos”, y que en el resto del local tampoco se sabe si esa renovación existe, lo que incumple claramente todas medidas preventivas contra la COVID-19 aprobadas en el ayuntamiento, poniendo en serio riesgo tanto a las trabajadoras y trabajadores como a los/las usuarios/as de este servicio.

Además en varios despachos que varias profesionales comparten el informe también recomienda que no se reúnan varias personas y se está trabajando diariamente. Ante estas circunstancias, dice CGT, el Ayuntamiento no ha dado ninguna solución efectiva ni clara. Ha recomendado que no se usen las salas sin ventanas ni ventilación “zulos” y “prometido” algún tipo de intervención futura, como la adquisición de purificadores de aire o apertura de algún tipo de ventana, pero sin ninguna concreción en los plazos, lo que limita claramente la calidad de un servicio tan esencial en un momento delicado como este. Lo único que ha dejado claro, es que no quiere que se adquieran aparatos medidores de CO2 para que sus trabajadores y usuarios sepan si está en riesgo su salud o no.

Sin espacios en el nuevo local que garanticen la imprescindible confidencialidad de las entrevistas con los usuarios que cumplan con la ventilación adecuada para garantizar la protección de la salud de las personas, y ante la necesidad imperiosa de poder desarrollar de manera correcta su labor profesional, algunas trabajadoras han tenido que recurrir a las antiguas instalaciones de la plaza San Bernardo, ya en desuso, para reunirse con las familias. Desde CGT no entendemos como se ha realizado esta “operación inmobiliaria” en medio de la pandemia y no se han tenido en cuenta las medidas preventivas contra el COVID-19; como se ha permitido el traslado de un servicio esencial a estas instalaciones sin que hubiese unos protocolos preventivos ni evaluación de riesgos, y como se ha adquirido un local en el cual no cabe el personal, siendo que además somos conocedores de que la planta superior de dicho edificio está vacía y suponemos que se podría haber alquilado.

Estamos dispuestos, dicen, a seguir velando por la salud de nuestros servicios públicos y de sus trabajadoras y trabajadores, y recurriremos a las medidas que sean necesarias para ello. Tenemos intención de denunciar la situación de Servicios Sociales en Inspección de Trabajo, que se añadirá a la lista de las múltiples denuncias que acumula este Ayuntamiento en materia de seguridad y salud como el Parque de Bomberos, las Naves Municipales, la falta de Epis y vestuario o la falta de un Servicio de Prevención propio entre otras.