El presidente de los empresarios oscenses invita al Rey a esquiar en el Pirineo

El presidente de la Confederación de Empresarios de Huesca, Fernando Luna, ha invitado al Rey Felipe VI a esquiar en el Pirineo oscense. En calidad de presidente de CEOS-CEPYME Huesca, Fernando Luna, ha asistido al acto de entrega de la Medalla de Oro de la Confederación de Empresarios de Navarra, que se ha desarrollado este martes en Pamplona.

El Rey ha entregado dicha medalla al empresario Manuel Torres. Al término del acto, algunos de los asistentes han tenido la oportunidad de conversar durante unos minutos con su Majestad el Rey y el presidente de los empresarios oscenses le ha invitado a esquiar en el Pirineo oscense.

Luna ha relatado que “le he dicho que recordase que en el Pirineo oscense tenemos unas estaciones de nieve inigualables” y “que había caído una cantidad de nieve importante” y él ha respondido que “haría lo posible por volver a las estaciones de esquí” porque “tenía unos recuerdos entrañables de niño y de jóven”. Así que “le he invitado” y le he dicho que “estábamos a su disposición para cuando venga a Aragón a practicar el deporte blanco”.

El Rey le ha contestado que intentaría venir a esquiar al Pirineo, ya que guardaba muy buenos recuerdos de esta práctica en Huesca y además sabía que los centros invernales oscenses habían recibido ya gran cantidad de nieve. Luna ha apuntado que “el Rey sabía que había nevado mucho y que era algo muy importante porque la nieve de invierno garantiza la temporada y que había que apostar por el deporte de nieve ya que era algo muy importante”.