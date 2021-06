El presidente del colegio de médicos de Huesca confia en retomar la normalidad en las consultas presenciales

El presidente del colegio de médicos de Huesca confía en volver a retomar cierta normalidad en las consultas presenciales aunque habrá que adaptar algunos métodos de trabajo tras la pandemia.

El ritmo de vacunación se está notando en el número de positivos en la provincia de Huesca al ir ampliando los grupos de edad y eso repercute también en el trabajo de los sanitarios en los centros de salud pero el presidente del colegio en Huesca, Pepe Borrel insiste en que decae la incidencia pero no hay que bajar la guardia

Borrel recuerda que el futuro se ve ya con cierto optimismo, con mayor tranquilidad pero la recuperación del trabajo en los centros de salud va a depender mucho de cada centro. Todavía en los centros grandes está el tapón más administrativo que sanitario en cuento a la falta de personal administrativo o líneas telefónicas

El objetivo es recuperar la actividad presencial en los centros de salud, algo que, dice Borrel, están deseando los profesionales. En todo caso también tiene claro que no será igual que hasta ahora y habrá que adaptarse. Borrel insiste en ue " por más que se avance en vacunación siempre quedará esa precaución y miedo e indudablemente las salas de espera no van a ser lo que eran antes. Habrá que separar, organizar, programar mejor la atención presencial pero por otro lado, yo creo que todos los sanitarios estamos deseando eso, ampliar la atención presencial y disminuir la atención telefónica y dejarla exclusivamente sólo para temas burocráticos y si tenemos que desarrollar la telemedicina, pues vamos a desarrollarla pero que no sea solo la consulta telefónica"