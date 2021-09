El ocio nocturno pide la regulación de locales que organizan actos que no les corresponden

El portavoz de los establecimientos de ocio nocturno de la ciudad de Huesca, Miguel Ollés, ha pedido al Ayuntamiento que regule la actuación de determinados locales que, sin tener la licencia de ocio nocturno, están prolifernando en la ciudad, organizando actos que no les corresponde.

Ollés ha asegurado que hay mucho control de los bares para que cumplan las medidas en cuanto a horarios o distancias, pero no se controlan las incursiones en el sector. “Hay locales fuera de nuestro sector que están llevando a cabo determinadas actividades como poner música en cafeterías o hacer baile en lugares que no son salas” y “no es lógico que esto se esté permitiendo y habría que tener algún control para que eso no ocurra”.

Esta noche ha entrado en vigor la nueva normativa que flexibiliza las restricciones para prevenir los contagios por Coronavirus, con medidas que afectan a la hostelería con ampliación de aforos y horarios y el ocio nocturno que abré sus puertas hasta las 4 de la madrugada

El nuevo horario se mira por parte de los locales de ocio nocturno con “cierto sabor agridulce” y es que los empresarios esperaban mayor flexibilidad. El portavoz de este colectivo en Huesca ha apuntado que se lamenta que no se permita el consumo en las barras o el baile y “eso provoca que algunos locales no les salga rentable abrir sus puertas”. Las nuevas medidas son “un paso adelante” pero “no es lo que esperaban”.

Según Ollés, también se esperaba un avance mayor en cuanto a los aforos y es que “algunos locales que estaban abiertos van a seguir, pero hay al menos cuatro establecimientos de ocio nocturno que van a esperar a abrir sus puertas”. Por otra parte, Ollés ha dicho que espera que estas nuevas medidas sirvan para controlar los botellones en la calle.