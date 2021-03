El obispado de Huesca recomienda participación presencial en celebraciones de Semana Santa con responsabilidad

El Obispado explica que las transmisiones televisadas no pueden sustituir las celebraciones presenciales siempre que sea posible.

1) En la “Nota sobre las celebraciones de Semana Santa en el año 2021”, emitida por el Obispado de Huesca el pasado 17 de marzo, se decía: “Siempre que sea posible, desde un discernimiento responsable que ha de hacer cada fiel, se recomienda la participación presencial en la celebración, formando parte activa de la asamblea”.

2) Esta recomendación para la participación presencial en la celebración refleja textualmente la primera de las “Observaciones de carácter general” sobre la Semana Santa y el Triduo Pascual, emitidas el 3 de marzo por la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española.

3) El 15 de agosto de 2020, el Cardenal Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Emmo. y Rvdmo. Mons. Robert Sarah, dirigió una “Carta los Presidentes de las Conferencias Episcopales ¡Volvamos con alegría a la Eucaristía!” (Prot. N. 432/20), en la que afirmaba: “es necesario y urgente volver a la normalidad de la vida cristiana, que tiene como casa el edificio de la iglesia y la celebración de la liturgia, especialmente la Eucaristía, como "la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana toda su fuerza" (Sacrosanctum Concilium, 10)”.

Y añadía: “aunque los medios de comunicación realicen un valioso servicio a los enfermos y a los que no pueden ir a la iglesia, y han prestado un gran servicio en la transmisión de la Santa Misa en un momento en que no era posible celebrarla comunitariamente, ninguna transmisión es equiparable a la participación personal o puede sustituirla. Por el contrario, estas transmisiones, solas, hacen que se corra el riesgo de alejarnos del encuentro personal e íntimo con el Dios encarnado que se nos ha entregado no de forma virtual, sino real, diciendo: "El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él" (Jn 6,56)”.

4) Puesto que las personas enfermas o impedidas tienen diversas oportunidades de seguir las celebraciones a través de los medios de comunicación social, es importante destacar en estos momentos la necesidad y urgencia de volver a la normalidad de la vida sacramental, cumpliendo las normas sanitarias vigentes.