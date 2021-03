Ya nos podemos mover libremente por Aragón

Desde de esta pasada medianoche ya nos podremos mover libremente por todo Aragón. El sector sanitario pide prudencia y solicita recuperar la normalidad con toda la cautela. El presidente del Colegio de Médicos, José María Borrel, ve lógica la apertura en términos económicos y sociales, pero obviamente teme el impacto que pueda tener en el aspecto sanitario.

Recuerda lo sucedido tras el puente del Pilar y pide no realizar desplazamientos o viajes que no entran dentro de nuestros hábitos. Insiste en que el hecho de que se permita la movilidad no quiere decir que lo tengamos que hacer. El virus sigue con nosotros y somos los que lo desplazamos.

Borrel ha confirmado que los positivos que van saliendo en la provincia son fruto de reuniones o encuentros familiares. En este sentido, ha reiterado que fiestas ilegales no se dan solo en Zaragoza sino también en Huesca o en pueblos.

El mismo retira los efectos positivos que ya muestra la vacunación, pero insiste en la necesidad de acelerar el proceso porque a este ritmo en verano estaremos en una situación similar, sin ofrecer garantías.

También desde CEPYME Aragón quiere mostrar su satisfacción por las consecuencias que ello conlleva para la actividad empresarial. La relajación de esta medida supone una bombona de oxígeno para los sectores más afectados por esta pandemia, así como para los territorios que dependen directamente del turismo como el Pirineo o algunas zonas de Teruel. No obstante, la organización empresarial quiere lanzar un mensaje de precaución a los aragoneses y hace un llamamiento a la responsabilidad individual porque, insistimos, son las pymes y los autónomos los que están pagando la factura de esta crisis sanitaria. La sociedad aragonesa no debe olvidar que hay mucho empresariado que arrastra una carga de deudas e impuestos que no van a solucionar de un día para otro.