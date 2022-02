La necesidad de mascarilla en exteriores depende del momento

El colegio oficial de médicos de Huesca considera que las mascarillas pueden retirarse en el exterior dependiendo de la situación de cada momento

En este punto, el presidente de la entidad colegial de Huesca, Pepe Borrel, sostiene que no depende tanto de estar en el exterior, sino de cómo se esté y de la situación que se desarrolle en cada momento.

La tendencia descendente en el número de contagios de la sexta ola del Covid ha llevado a reabrir el debate sobre la conveniencia de retirar las mascarillas en el exterior, aunque por ahora seguirá siendo obligatorio su uso. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha apuntado que a pesar de continuar con la obligación de llevar la mascarilla en exterior, esta situación se revisará en breve.

Por otra parte, el presidente del Colegio de Médicos de Huesca sostiene que aunque la tendencia de contagios está disminuyendo, los datos que conocemos día a día no son reales en su totalidad, ya que no todos los positivos procedentes de las pruebas de autotest son comunicados. Borrel insiste en que " estamos muy triunfalistas porque bajan los positivos pero están bajando los positivos conocidos pero que tengamos presente que todos nos hemos concienciado y que en algunos casos no se contacta con centro de salud y mucha gente lo pasa en casa o se lo calla y hay muchos más positivos que los declarados"

Pepe Borrel ha insistido en la importancia de la vacuna para hacer frente a la pandemia y en este punto ha pedido a las admiinistraciones que desglosen más los diferentes datos que ofrece, para que la cuidadanía conozca cuántos de los fallecidos o ingresados en UCI están vacunados y cuántos no.