Minuto de silencio en Huesca como condena por el asesinato de una mujer en Zaragoza

La Delegación del Gobierno en Aragón ha expresado su condena por el asesinato de Katia, de 35 años, en Zaragoza en lo que ya se ha confirmado como un nuevo caso de violencia de género. La delegada del Gobierno ha convocado un minuto de silencio en las sedes de la Delegación y las Subdelegaciones para mostrar el rechazo a la violencia machista. Alegría ha recordado que es la víctima 29 en Aragón por la violencia de género desde 2003 y ha pedido “unidad” a fuerzas políticos, instituciones y sociedad en su conjunto para acabar con esta lacra que se ha cobrado la vida ya de 1092 mujeres desde el año 2003.

Además, la delegada mantendrá en los próximos días una reunión de trabajo con la coordinadora y las responsables de las Unidades de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Aragón para analizar la situación y avanzar en la colaboración entre las distintas administraciones implicadas. La delegada ha explicado que “estas escabrosas cifras, con cinco mujeres y un menor asesinados en menos de una semana, nos llevan a revisar los protocolos porque algo está fallando”.

Pilar Alegría ha hecho un llamamiento a la “unidad de la sociedad, de los partidos políticos y las instituciones públicas para acabar con esta lacra”.

Alegría ha recordado que desde el año 2017 existe en España el Pacto de Estado contra la violencia de género, “fruto de un gran consenso”, sin embargo, Alegría ha pedido “denunciar los negacionismos de aquellos que no quieren llamar a las cosas por su nombre y no reconocer que sigue existiendo esta violencia de género no nos ayuda a erradicarla”, ha explicado Alegría.

Esta mañana, en la Delegación del Gobierno en Aragón, se ha guardado un minuto de silencio en repulsa al crimen donde han estado presentes el Justicia de Aragón, Ángel Dolado; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero; el General de la Guardia Civil, Francisco Javier Almiñana; el Jefe Superior de Policía Nacional, Juan Carlos Hernández; y el General de la Base Aérea, José Luis Ortiz-Cañavate. Así mismo también han participado representantes de asociaciones y colectivos de mujeres. Las concentraciones también han tenido lugar en las subdelegaciones de Huesca y Teruel.

La violencia machista es una lacra que nos incumbe a todos y a todas. Cualquier ciudadano o ciudadana puede hacerlo en los teléfonos 016, 091 ó 062, así como en el 112 en caso de urgencia.

Además del 016 telefónico y online, también se establecen otros canales como el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, y las personas con discapacidad auditiva pueden acceder a través de un teléfono de texto 900116016 o en la web de telesor.

También como novedad se ha incluido este año en la app ALERTCOPS un botón especial que permite a las mujeres enviar una señal de alerta con localización, lo que facilita una más rápida intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en caso de que sea necesario.