Marcela López, de 9 años, autora del cartel de Huescómic 2023

Huescómic, la cita de Huesca con las viñetas organizada por el Ayuntamiento de Huesca en colaboración con Viñetario, encara ya su undécima edición, que se celebrará el próximo 9 de septiembre en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner.

La autora de la imagen del cartel es Marcela López (Zaragoza, 2014), precoz creadora de fanzines de inspiración manga, que ha contado con el apoyo en la realización técnica de David López, dibujante habitual de Marvel. Con el cartel llega además el adelanto de los autores invitados este año: Sebas Martín, Marc Torices y Sergio S. Morán e Izarbe Pajuelo.

En 2021, Marcela López visitó por primera vez Huescómic y quedó “maravillada” por el ambiente de la feria, lo que la llevó al año siguiente a participar con sus propios fanzines y disfrutar de la jornada desde el punto de vista de una creadora. En la edición de 2023, con apenas 9 años, se presenta como la “orgullosa” ilustradora del cartel del evento, según relata su padre, el también dibujante David López, que se ha encargado junto a Marcela de la realización técnica de la obra.

Marcela López explica que “el personaje principal de la imagen es una bruja inspirada en uno de mis mangas favoritos, ‘Atelier of Witch Hat’, pero con un aire más desafiante y peligroso; lo he dibujado con bolígrafo y le he añadido tramas de puntos”. Por otro lado, en lo que se refiere al diseño gráfico, David López señala que “recuerda la estética de la fotocopia tan propia de los fanzines”.

Marcela López ha publicado fanzines como ‘Gatos en skate’ o ‘Cat!’, además de contribuir habitualmente con diseños de personajes y vestuarios al trabajo de David López. Para Marcela, “el blanco y negro, el cómic autoeditado y el fanzine son una realidad estética”. Por su parte, David López (Las Palmas de Gran Canaria, 1975), asentado en Aragón desde su infancia y colaborador habitual de Huescómic, trabaja para el

mercado del cómic norteamericano desde 2001, donde ha firmado series como 'Catwoman' (2004), 'X-Men' (2012) o 'Capitana Marvel' (Marvel, 2014). En 2019 retomó su faceta como autor completo con 'BlackHand IronHead' (Astiberri), serie de la que en 2022 publicó el segundo volumen, ‘Consecuencias’.

Autores invitados

El programa de Huescómic 2023 se mantiene fiel a la línea habitual del festival, que aúna charlas y firmas de autores experimentados y jóvenes promesas del medio. Sebas Martín, uno de los referentes del catálogo de Ediciones La Cúpula, presentará en Huesca su más reciente trabajo, su primera novela gráfica de corte histórico, ‘Que el fin del mundo nos encuentre bailando’. Por su parte, Marc Torices, uno de los nombres más destacados de la escena del cómic independiente, visitará Huescómic con ‘La alegre vida del triste perro Cornelius’ (Apa Apa Ediciones). En el capítulo de debutantes, la joven altoaragonesa Izarbe Pajuelo se estrenará con ‘La tangente’ (Fandogamia), el cómic de próxima aparición que firma junto a uno de los guionistas más queridos de la escena fantástica, Sergio S. Morán.

Huescómic contará además con exposiciones, puestos de editoriales y fanzines y charlas temáticas.