Los vecinos de Monegros sorprendidos por la nueva presentación a parque nacional

Los vecinos de Monegros se muestran de acuerdo con retomar la candidatura de parque nacional las estepas de Monegros pero reclaman que se les tenga en cuenta en esta decisión

El presidente de Monegros, Armando Sanjuán insiste en que una figura de protección para la zona siempre es positivo y están de acuerdo pero se muestran molestos porque no se ha tenido en cuenta a los vecinos del territorio en esta decisión. La organización Seo Birdlife ha presentado la propuesta de estepas de Monegros como parque nacional por su alto valor ambiental y paisajístico. Una decisión que ha sorprendido en la zona porque es un proyecto que ya se ha planteado en otras ocasiones. En principio es positivo, dice Armando Sanjuán pero no conocer su repercusión y no han sido informados

La organización Seo/Birdlife ha aprovechado el Día Europeo de los Parques para presentar su propuesta apoyada por el expresidente aragonés Santiago Marraco. El proyecto afectaría a casi 29.000 hectáreas de los municipios de Alfajarín, Villafranca de Ebro, Pina de Ebro, Monegrillo, Farlete, Perdiguera, Alcubierre y Lanaja. Sanjuán cree que es positivo pero no conocen hasta el momento cómo va a afectar a la gente del territorio.

En principio, según se presentaba en rueda de prensa, la propuesta cuenta con el correspondiente estudio de viabilidad, dirigido por el profesor titular de Economía de la Universidad de Zaragoza, Luis Ferruz, y contribuiría al desarrollo económico de la zona, la fijación de empleo y la vertebración del territorio.

El estudio económico de la universidad calcula una inversión de 2,2 millones de euros para la puesta en marcha del Parque Nacional y 3,3 millones los que se podrían obtener de financiación, lo que hace que sea un proyecto “completamente viable” según se ha asegurado. El territorio propuesto cumple con los requisitos de la Ley de Parques Nacionales, tanto con las características de extensión y continuidad del territorio, especialidad y relevancia del sistema natural y la condición de ser superficie no urbanizable.