Insuficiente la solución de Educación a los problemas del transporte del IES Pirámide de Huesca

La APA del IES Pirámide considera insuficiente la solución propuesta por el departamento de educación para paliar los problemas del transporte que tienen en los últimos meses

Padres y madres de los alumnos del IES Pirámide de Huesca llevan tiempo esperando la respuesta de Educación a los problemas surgidos en el transporte. Y es que desde principios de año, se ha reducido la flota pasando de 16 a 7 autobuses para llevar a alrededor de 600 alumnos y generando esperas diarias de entre 20 y 40 minutos y sin control docente.

Ni la directora provincial ni el consejero se han dirigido a ellos, aunque este último, Felipe Faci, sí que habló ayer en las Cortes en respuesta a una pregunta de Ciudadanos. Allí, culpó a la empresa de los recortes y falta de voluntad, reconoció tratarse de un problema grave, pero añadió no poder solucionar hasta el curso que viene.

Para paliar estas esperas, afirmó haber dado instrucciones a la dirección del IES Pirámide para que dispongan de profesorado 10 minutos antes de la hora de entrada para atender a los alumnos más jóvenes de 1º y 2º de la ESO y también a la salida. La APA valora el interés del consejero pero les parece insuficiente. Roberto Capuz, presidente de la APA ha explicado que "en lo que sí están de acuerdo con el consejero es que es una situación grave, que es un problema que hasta ahora parece que no habían reconocido." Capuz insiste en que " en a solución ya no estamos tan de acuerdo porque parece que no tiene solución para este año"

La APA, que avanzó posibles movilizaciones si no obtenían respuesta, se reunirá para valorar las palabras de consejero ya que todavía no ha tenido tiempo.