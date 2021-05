El PP en Huesca tacha de “improvisado despropósito” la revisión de Luis Felipe de la movilidad urbana

El PP del Ayuntamiento oscense censura que el alcalde no haya contemplado “ni una sola” de las iniciativas aprobadas en los plenos municipales que suponían “una actualización objetiva”. Al tiempo, los populares consideran que el problema de fondo es el “absoluto desinterés” que viene mostrando el gobierno socialista no solo en materia de movilidad sino, especialmente, de participación ciudadana. Las “erráticas ocurrencias” de Felipe son fruto del aislamiento del alcalde, que, en palabras de la portavoz popular Gemma Allué, “reniega de la participación popular y ha desmantelado todos los foros del debate urbano”.

Los populares explican así que en cinco años de Luis Felipe en el gobierno el modelo de movilidad en nuestra ciudad no se ha revisado ni una sola vez. Allué subraya que “la esencia misma del plan de movilidad establecía que debía ser un documento vivo, en permanente actualización para dar respuesta a una necesidades ciudadanas que cambian con extraordinaria rapidez”. Lejos de eso, el PP entiende que “Felipe solo ha planificado una cosa desde el primer día, el desmantelamiento de todos los cauces de participación”.

Los populares consideran que la movilidad en el casco histórico no mejorará con la implantación de un servicio de microbuses y apuestan porun convenio con los taxistas de la ciudad, que “ofrecerían un servicio más eficiente, puerta a puerta y más barato”, señala Allué.

Para la portavoz, “el microbús no se ajusta a la realidad del casco ni soluciona problema alguno. De hecho, crearía un inconveniente mucho mayor al convertir la plaza de Santo Domingo en una suerte de intercambiador. Eso es doble tiempo, doble transporte y doble coste para el usuario. Plantear trasbordos en Huesca no es operativo”. Los populares entienden que la cuestión de fondo es el desconocimiento de Luis Felipe en todo lo relacionado con la movilidad. “La primera medida consiste en estudiar los indicadores y trabajar con datos reales, porque un diagnóstico no se puede hacer tirando de imaginación desde un despacho”, afirma Gemma Allué.

El grupo municipal popular ha mostrado una “tan lamentable como esperada” decepción al constatar que el alcalde no contempla los propios mandatos del pleno. Iniciativas ya aprobadas como la ordenanza de ciclos, la revisión de las líneas actuales del transporte público o un plan de movilidad específico para el hospital San Jorge quedan fuera de los propósitos del alcalde oscense.

Gemma Allué insiste en que “Luis Felipe ha tardado dos años, y obligado por el PP, en abordar la movilidad urbana. Y ni siquiera así se lo toma en serio. Este alcalde será recordado como el visionario que definía el coso como la M-30 de Huesca y que ahora improvisa un intercambiador en Santo Domingo. El posado del gobierno municipal en un microbús eléctrico es muy fotogénico, pero detrás del postureo no existen criterios reales. Los oscenses necesitan más participación y un compromiso más serio y mejor fundamentado de su alcalde”