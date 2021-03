El Gobierno de Aragón asume el compromiso de implantar el cribado de cáncer de colon al 100% antes de 2024

La Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, durante su visita a las instalaciones de la AECC en Zaragoza ha anunciado el compromiso público de implantar el cribado poblacional de cáncer de colon al 100% de la población diana (hombres y mujeres entre 50 y 69 años) antes del 2024. En la visita la consejera ha estado acompañada por el representante autonómico de la AECC, Joaquín Larramendi, el cual ha transmitido su satisfacción por este compromiso “Para los aragoneses supone un paso muy importante ya que permitirá acceder al cribado poblacional de cáncer de colon a toda la población diana independientemente del lugar donde vive, consiguiendo equidad en el acceso a esta acción de prevención del cáncer”

Los programas de cribado se incorporaron a la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud en el año 2013, aunque en algunas Comunidades Autónomas se llevaban desarrollando desde 2009. Su implantación ha sido desigual a lo largo de estos años generando inequidades en España. Así había personas que no podían acceder a un programa de cribado, y por lo tanto tenían menores posibilidades de detección precoz, solo por el hecho de vivir en una Comunidad u otra.

El cáncer es la primera causa de muerte prematura entre los 30 y los 69 años, franja en la que se incluye las personas en edad de riesgo de desarrollar un cáncer de colon. De ahí la importancia de que los programas de cribado de cáncer de colon sean accesibles a toda la población por la capacidad de reducir la morbimortalidad por este tipo de tumor.

La AECC defiende que todas las personas de riesgo medio, es decir, entre 50 y 69 años tienen derecho a participar en esta medida preventiva. Este derecho solo estará garantizado cuando los programas de cribado poblacional alcancen una cobertura, esto es, que se reciba una invitación a participar, cercana al 100%.

Los programas de cribado han demostrado científicamente que son capaces de disminuir la mortalidad a corto plazo entre el 30% y el 35% lo que equivale, en España, a salvar unas 4.000 vidas.

Para conseguir el verdadero impacto positivo de los programas de cribado es necesario alcanzar una participación de la población diana superior al 65%.

Según el Observatorio del Cáncer AECC, el cáncer de colon es el de mayor incidencia en Aragón, por delante de mama o próstata, con 1.201 casos diagnosticados en el 2020. Se trata además del segundo tipo de cáncer que más muertes causa al año en Aragón.

En el 2020, 553 personas fallecieron a causa de un cáncer de colon. La buena noticia es que el cáncer de colon, junto con el de mama y cérvix, es uno de los tres que se puede detectar precozmente. De ahí la importancia de los programas de cribado poblacionales que tienen como objetivo reducir la morbilidad o mortalidad prematura asociada a esta enfermedad y mejorar su pronóstico. De hecho, este tipo de tumor tiene diferencias muy importantes en la supervivencia media a 5 años dependiendo del estadio del diagnóstico, pasando de un 90% en un estadio A (inicial o localizado) a menos de un 8% en un estadio D (avanzado con metástasis).

Durante la primera ola de la pandemia se suspendieron todos los programas de cribado, incluido el de cáncer de colon si bien se observa que la actividad se está retomando, pero con todas las medidas de seguridad. No obstante, no hay datos del impacto del COVID en los programas de cribado y no se tienen datos de la cobertura actual.

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) recomienda participar en el cribado cuando llegue la invitación ya que, tanto las instalaciones como los profesionales de los centros dónde se lleva a cabo los cribados y las colonoscopias, han desarrollado protocolos seguros para evitar la posible infección por COVID.

La AECC pide que toda la sociedad española se una a este acuerdo para que se pueda garantizar el derecho a que toda población en edad de riesgo pueda acceder a los programas de cribado de cáncer independientemente de su lugar de residencia. El objetivo último es acabar con la inequidad que provoca la desigual implantación de estos programas de cribado y que todas las personas tengan las mismas oportunidades de enfrentarse al cáncer.

