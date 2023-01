Fin de semana de cine en el Teatro Olimpia de Huesca

El Teatro Olimpia organiza durante todo el fin de semana la primera edición del Festival ALUCINE. Un pequeño ciclo que nace en enero de 2023 dedicado al teatro y sobre todo al cine, enfocado al público infantil, juvenil y familiar. Se trata de un ciclo único en nuestra ciudad, que, aunque cuenta con una destacada programación de teatro infantil y familiar, liderada por el programa “menudo teatro”, tiene más carencias en lo referente al mundo del cine y no dispone de un festival propio dedicado a este tipo de público.

La idea de la Fundación Anselmo Pie Sopena, es crear un ciclo estable, que permanezca en el tiempo, que priorice al público más joven, con propuesta de calidad contrastada, para todos los públicos, a precios asequible. La primera edición de ALUCINE, tiene lugar este último último fin de semana de enero de 2023 con diferentes sesiones y programaciones que describiremos a continuación.

Este sábado 28 de enero a las 12 horas CORTOMETRAJES: LA BARCA DEL VIENTO. NOA Y OTROS CUENTOS. Se trata de un programa formado por 5 cortometrajes: LA BARCA DEL VIENTO, FUERA DE PISTA, PATOUILLE Y LAS SEMILLAS DE PARACAÍDAS, GOTAS, MAÏJA. Entrada a 3€

Sábado, 28 de enero, 18:30 horas CINE DE ANIMACIÓN:

EL PEQUEÑO NICOLÁS Una película de animación para todos los públicos. Premio Mejor Película en ANNECY 2022 el certamen más prestigioso a nivel mundial sobre la animación. El Teatro Olimpia presenta la primera edición del Festival Alucine de artes escénicas y cine infantil, juvenil y familiar. Dentro de su programación tendrá lugar la proyección del largometraje para todos los públicos EL PEQUEÑO NICOLÁS, una película francesa, dirigida por Amandine Fredon, Benjamin Massoubre. La película tiene una duración de 82 minutos. “El pequeño Nicolás es un filme de animación que relata la historia detrás de «El pequeño Nicolás», la célebre serie de libros infantiles creados por el escritor René Goscinny (también creador de los personajes de «Asterix») y el dibujante Jean-Jacques Sempé.” Inclinados sobre un gran folio en blanco en algún lugar entre Montmartre y SaintGermain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé y René Goscinny dan vida a El pequeño Nicolás, un niño risueño y travieso. La suya es una infancia alegre, llena de juegos, diversión, bromas, aprendizaje, complicidad, peleas y castigos. Las aventuras de Nicolás le llevan al estudio de sus creadores, donde habla con ellos de forma distendida. Sempé y Goscinny le cuentan cómo se conocieron y se hicieron amigos, y también responden a preguntas sobre su carrera, su infancia y sus ambiciones.Entrada 5€

Domingo, 29 de enero, 18:30 horasCINE DE AVENTURAS: VOY A PASARMELO BIEN Una comedia al ritmo de las canciones de Hombres G. La cinta española está dirigida por David Serrano y cuenta con un gran reparto encabezado por Raúl Arévalo y Dani Rovira o el aragonés Jorge Usón. La película tiene una duración de 108 minutos. Esta es la sinopsis de la película: David y Layla acaban de empezar octavo de E.G.B. y les gusta mucho “Hombres G”. También se gustan mucho entre ellos, pero como a David le aconsejan tan mal sus amigos, todas las cosas que hace para conquistarla terminan siempre siendo un fracaso. A pesar de todo, los dos se hacen inseparables y se meten en líos cada vez más grandes, e incluso a veces, cuando están juntos, el impulso de cantar y de bailar las canciones de su grupo favorito es tan fuerte que se ponen a hacerlo en mitad de la calle. Y eso es porque se lo están pasando bien. Muy bien. Valladolid. Poco más de treinta años después. David y Layla no se han vuelto a ver desde finales de los ochenta, pero nunca se han olvidado el uno del otro. A Layla las cosas, al menos en lo profesional, no le han podido ir mejor: es directora de cine y ha ganado un Oscar. La vida de David, en cambio, ha sido más normal y ni es famoso ni ha ganado ningún premio. Layla vuelve a la ciudad para recibir un homenaje y los dos pasarán juntos una semana. Durante esos días ya no cantarán y bailarán por la calle, pero se darán cuenta de que los niños que fueron no han desaparecido del todo. En 1989 y en 2022, los protagonistas de esta historia lucharán con todas sus fueras por no dejar ir a su primer amor. Entrada a 5,5€