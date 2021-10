35 familias se quedan sin beca de guardería en Huesca para el próximo curso

Los populares del Ayuntamiento de Huesca han denunciado la situación de 35 familias que no han podido acogerse a las becas municipales para Escuelas Infantiles 0-3 al agotarse la partida destinada al efecto.

Durante el debate de los presupuestos de este año, el PP, que implantó esas ayudas durante el mandato de Ana Alós, intentó en vano que la cantidad pasara de 100.000 a 125.000 euros. Los populares consideraron entonces que era la cifra mínima para dar cabida a todos los solicitantes, que deben cumplir los requisitos que establece la normativa municipal.

Los 35 casos que han quedado fuea de las subvenciones cumplían todos esos requisitos, de modo que “no han accedido a la ayuda por los presupuestos de Luis Felipe, que no asumió la realidad social de Huesca”, señala la concejala popular Antonia Alcalá.

Alcalá recuerda que, en su día, el PSOE no aceptó incrementar esa partida en la cantidad que dictaban los “datos objetivos”. Sí aceptó un aumento muy inferior, de 10.000 euros, a instancias de Ciudadanos, en lo que los populares interpretaron como un mero “guiño de complicidad” entre ambas formaciones. En todo caso, “las cuentas que aprobó Luis Felipe no respondían a las necesidades reales de las familias oscenses, y ya entonces denunciamos que serían insuficientes”, argumenta Alcalá. “No solo es una mala gestión del dinero público --insiste la concejala popular-- sino que, además, afecta a las familias, un colectivo especialmente sensible a la situación económica”.

El PP oscense pone así en tela de juicio el “supuesto” compromiso social de Luis Felipe

El objeto de la convocatoria es regular la concesión de ayudas para la escolarización de niños menores de tres años matriculados en centros privados autorizados por la Administración educativa para impartir el primer ciclo de educación infantil y guarderías del municipio de Huesca que no estén sostenidos total o parcialmente con fondos públicos en dicho nivel educativo, durante el curso escolar 2021/2022.