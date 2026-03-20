Pantallas en la Educación: entre la oportunidad digital y el desafío para la infancia

La educación de hoy en día atraviesa una transformación profunda en la que las pantallas se han convertido en protagonistas indiscutibles. Tablets, móviles y ordenadores forman ya parte del paisaje cotidiano de la infancia, tanto dentro como fuera del aula. Esta realidad plantea un debate cada vez más intenso: ¿son estas herramientas aliadas imprescindibles para el aprendizaje o suponen un riesgo que aún no terminamos de comprender?

DEFENSORES Y DETRACTORES

Por un lado, quienes defienden el uso de la tecnología en la educación destacan su enorme potencial. Argumentan que las pantallas permiten personalizar el aprendizaje, adaptarse a los ritmos de cada alumno y acceder a una cantidad de información sin precedentes. Además, consideran que educar en un entorno digital es preparar a los niños para el mundo en el que vivirán, desarrollando competencias clave como el pensamiento crítico, la alfabetización mediática o la capacidad de manejar herramientas tecnológicas desde edades tempranas.

Sin embargo, cada vez son más las voces que cuestionan este entusiasmo. Diversos estudios alertan sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en el desarrollo infantil: dificultades de atención, problemas de sueño, menor interacción social y un impacto negativo en la salud emocional. Los detractores sostienen que la tecnología, lejos de ser neutral, puede desplazar experiencias fundamentales como el juego libre, la lectura profunda o el contacto directo con otras personas. También advierten de que introducir dispositivos sin una reflexión pedagógica sólida puede empobrecer el aprendizaje en lugar de enriquecerlo.

En este contexto de posiciones encontradas, surge la necesidad de un enfoque equilibrado y consciente. No se trata de rechazar la tecnología ni de adoptarla sin límites, sino de aprender a convivir con ella de manera saludable, crítica y responsable.

Este será precisamente el eje del encuentro en COPE Navarra, donde se abordará esta cuestión desde diferentes perspectivas. Contaremos con la visión de Raimon Pelach, pediatra, que aportará evidencias sobre el impacto de las pantallas en la salud infantil; con la experiencia de Susana Heredia, de la asociación Libre de Móviles, un movimiento de familias que apuesta por retrasar el acceso a los teléfonos inteligentes; y con la propuesta educativa de E-TIC, un programa impulsado por la Fundación Diario de Navarra que promueve el bienestar digital y el uso ético, equilibrado y seguro de la tecnología.

El objetivo común es abrir un espacio de reflexión y diálogo que permita avanzar hacia un modelo educativo más consciente, donde la tecnología esté al servicio de las personas y contribuya a construir un entorno digital más humanizado.