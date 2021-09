El cómico, actor, presentador y humorista Iñaki Urrutia actúa este sábado en el teatro Olimpia

Iñaki Urrutia lleva años presentando concursos. De hecho vive “atrapado” en uno desde hace cuatro años en Aragón TV, donde conduce tanto la versión diaria como la nocturna de los martes.

Pero es que lo compagina con el concurso diario “Yo se más que tú" para la televisión vasca. Pero es que, además, estuvo presentando “La Extra” durante tres temporadas también en Aragón Tv y actualmente además colabora con el programa de fútbol "El día de después". ¿Cómo no va a pensar que la vida es un concurso?, ¿Cómo no va a pensar que todas las preguntas de la vida tienen una respuesta al lado?, ¿Cómo no va a pensar que la felicidad es llevarse el bote?, ¿Tú también tienes preguntas?

Pues no te pierdas el nuevo show de Iñaki Urrutia, donde no te llevarás ningún escaparate final pero te reirás hasta el final.

Se trata de un show de monólogos que va a recorrer todo Aragon y Huesca es una de sus primeras paradas.

Las entradas tienen un precio de 15€ anticipada, 18€ el día de la función (13€ para socios Club Aplauso). Las localidades están a la venta en la página web del Teatro Olimpia y en las taquillas del mismo. Taquillas abiertas de 12 a 13 y de 17 a 18 horas y dos horas antes de la función. Se recomienda comprar las entradas online.

Ha arrancado un otoño cargado de comedia en el Teatro Olimpia de Huesca. Este fin de semana arranca la programación con el humorista Iñaki Urrutia con su gira 'Esto no es un concurso', pero también habrá lugar para obras teatrales y cine.