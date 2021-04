CCOO y UGT en Huesca vuelven a reclamar al gobierno que cumpla con la agenda de reformas sociales pendientes

Los sindicatos UGT y CCOO Aragón se han movilizado bajo el lema #AhoraSíToca con concentraciones en todo el país. Las movilizaciones se enmarcan dentro de la campaña nacional iniciada por ambos sindicatos el 11 de febrero, para reclamar al Gobierno que cumpla con la agenda de reformas sociales comprometidas.

En este día en Huesca, al igual que en el resto de ciudades españolas, delegados y militantes de ambas formaciones sindicales se concentraban para reivindicar las promesas del gobierno del PSOE y Unidas Podemos de la reforma laboral, subida salario mínimo, solución definitiva a la viabilidad pensiones y acabar con subcontratación. Carlos Villacampa, responsable del sindicato UGT en Huesca apunta que “ todos esos temas de la última reforma laboral tuvieron unos efectos tremendos para los trabajadores porque ha supuesto una devaluación del salario y condiciones de los trabajadores tremenda en los últimos años por la última reforma”

Carlos Villacampa asegura que “se trata de llegar a un acuerdo con los empresarios pero en todo caso, el gobierno tendrá que legislar y explica que nos gustaría llegar a un acuerdo con los empresarios y hacerlo mediante la negociación”. En todo caso, dice el responsable de UGT en Huesca que “ pero el problema es que en la última reforma del PP les dieron a ellos un 90% y nos dejaron a nosotros con el 10%. Realmente igual no quieren soltar esa gran parte de la tarta que les dio el gobierno de Rajoy pero no obstante, dice Villacampa, yo espero que negocien y seamos capaces de llegar a acuerdos y si no es así le tocará al gobierno legislar, no hay otra”. Carlos Villacampa insiste en que ”igual que el gobierno del PP impuso esta reforma con su mayoría parlamentaria, el actual gobierno tendrá que hacerlo”