La cadena COPE en la provincia de Huesca lider de las mañanas con Herrera en COPE

Según los datos publicados por el estudio general de medios (EGM), COPE es la emisora más escuchada en la provincia de Huesca en varias franjas horarias

La mañanas con "Herrera" en COPE" de 6h a 13h es líder según los datos publñicados en el primer trimestre de este 2021 con 34.000 oyentes con una subida de más de 14.000 oyentes con respecto al último EGM.

Así mismo, siguiendo la tónica nacional, el crecimiento y liderazgo de COPE se extiende a los programas deportivos, siendo "Tiempo de Juego" durante el fin de semana, líder de audiencia en la provincia con más de 49.000 oyentes

La noche, con "La Linterna" también consigue sus mejors datos con 11.000 oyentes en la provincia de Huesca.

En términos generales, Herrera logra récord con 2.583.000 oyentes y "Tiempo de Juego" y "El Partidazo" , números 1 del deporte 3.367.000 personas eligen cada día COPE, su mejor dato de los últimos 25 años.

COPE sigue creciendo.Herrera logra récord con 2.583.000 oyentes y "Tiempo de Juego" y "El Partidazo", números 1 del deporte

También el equipo de deportes de COPE pasa con matrícula de honor el primer EGM del año. ‘Tiempo de Juego’ y ‘El Partidazo’ se convierten en los números 1 absolutos de la radio deportiva española. Un total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y domingo, desde el mediodía hasta la madrugada, a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, una subida del 12% con respecto a hace un año que les sitúa en su mejor marca. Juanma Castaño, al frente de ‘El Partidazo de COPE’, de lunes a viernes a las 23.30 horas, anota también el liderazgo de las noches deportivas, con 753.00 oyentes, un 2% más que en la medición anterior, de diciembre.

"La Tarde", de Fernando de Haro y Pilar Cisneros, es la opción elegida entre las 15.00 y las 19.00 horas para 400.000 oyentes. Antes, de 13.00 a 15.00 horas, ‘Mediodía COPE’ sirve y desmenuza el menú informativo del día para 399.000 personas de la mano de Antonio Herraiz.

"La Linterna" con su particular estilo periodístico, directo, pegado a la calle, sensible a los problemas ciudadanos, atrae ya a 888.000 personas, un 10% más que en la III Ola de 2020, y convierte al programa en el que más oyentes incorpora en su franja horaria.

"Fin de Semana", con Cristina López Schlichting, marca otro gran dato en COPE, al crecer un 7% en lo que va de año: 738.000 personas lo escuchan los sábados y domingos a partir de las 10.00 horas, justo después de "La Mañana FS", de Ángel Correas, que en un año gana un 24% de oyentes y se sitúa en 830.000. El programa por excelencia dedicado al campo, "Agropopular" anota el mismo crecimiento y suma ya 889.000 seguidores los sábados, de 8.30 a 10.00 horas.

Las cuatro emisoras de COPE suman seis millones de oyentes diarios

Carlos Herrera ya es escuchado cada día por 2.583.000 personas, el mejor dato histórico de su carrera radiofónica. Solo en lo que va de año, ha ganado 140.000 nuevos oyentes, un 6% de incremento que consolida el empuje de ‘Herrera en COPE’, de lunes a viernes de 6.00 a 12.00 horas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otro lado, COPE alcanza su récord histórico de oyentes en streaming y se mantiene como líder de la radio online

De lunes a viernes, 520.000 personas escuchan COPE.es a través de su página web o aplicación

COPE es la radio líder en internet con 10.987.000 visitantes únicos