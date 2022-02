APSATUR Aragón presenta "El Don de Shady" libro benéfico para investigación del Sarcoma de Ewing

Existen mas de 150 tipos de sarcomas distintos, por esto y porque son cánceres minoritarios de por sí, ya que solo un 1% de los cánceres que se diagnostican al año son sarcomas; los recursos para investigación son prácticamente nulos; es por ello que esta iniciativas y otras privadas emprendidas por pacientes y familias son tan importantes y merecen apoyo y solidaridad.

El Sarcoma de Ewing, en concreto, es uno de los más agresivos y afecta sobre todo a niños y jóvenes. Presenta una incidencia de 2,73 casos por cada millón de habitantes.

Por ello la visibilización de esta enfermedad considerada rara y el fomento de la investigación desde todos los ámbitos posibles es fundamental.

Las escritora de El Don de Shady fue Izarbe Gil Márquez (Zaragoza, 27 de mayo de 2000 - 13 de mayo de 2021). Izarbe tenía desde muy pequeña una gran pasión por la lectura y la escritura. El Don de Shady fue el mayor proyecto literario y consiguió terminarlo a pesar de que, a sus dieciséis años, el sarcoma de Ewing llegó a su vida. En sus últimos años entre hospitales y tratamientos, no solo terminó su libro sino que se dedicó en cuerpo y alma con una fuerza increíble a la campaña #girasolesparaizarbe (que ella mismo creó) para visibilizar su enfermedad y recaudar fondos para la investigación de este Sarcoma.

Esta iniciativa fue ganadora de la última edición del premio Ebrópolis. Gracias a su campaña ya se ha conseguido la primera beca de investigación GirasolesparaIzarbe - APSATUR por importe de 25.000 euros.

El Don de Shady. Sinopsis. Lea Hauge y Adrien Griswold viven en países diferentes y sus vidas no pueden ser más distintas. No obstante, ambos coinciden en Rustford, un pequeño pueblo en el noroeste de los Estados Unidos. Allí se darán cuenta de que tienen en común más de lo que en un principio creían. El pasado de las familias los une, un pasado que se proponen investigar para resolver el asesinato de una joven en los 80. Amistad, intriga, amor y mucho misterio se unen en este thriller sobrenatural que no te dejará indiferente.