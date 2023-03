Alquézar recibe en Arabia Saudí la distinción como uno de los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo

La villa medieval de Alquézar ha recibido la distinción por parte de la la Organización Mundial de Turismo (OMT) que le acredita como una de las 32 localidades de 18 países merecedoras de engrosar la lista de las Mejores Pueblos Turísticos en la gala de entrega de la segunda edición de los Best Tourism Villages celebrada en AlUa, reino de Arabia Saudí. Alquézar fue seleccionada en diciembre junto a las localidades españolas de Gudalajara (Extremadura) y Rupit (Cataluña) y se ha procedido a la entrega de los galardones.

La delegación de la Comarca de Somontano despalzada al reino saudí ha estado encabezada por el alcalde de Alquézar, Mariano Altemir, y la técnico de Turismo, Sandra Navarro. Altemir, ha recibido el galardón de manos del el secretario general de la OMT Zurab Pololikashvili, acompañado por el ministro de Turismo saudí Ahmed Al Khateeb, y el el embajador español en el país saudí Jorge Hevia.

La gala oficial de entrega de premios ha precedido a la primera reunión de la red Best Tourism Villages en la que las poblaciones reconocidas el pasado año han mantenido contactos con los miembros pares en persona, incluida la nueva cohorte de pueblos que se unen este año, entre ellos Alquézar, para realizar un balance de este primer año de actividades y sentar las bases para el año por venir

El alcalde Mariano Altemir ha mostrado su gran satisfacción por recibir el reconocimiento internacional y ha recordado el trabajo realizado durante décadas por convertir a esta población del corazón de la Sierra de Guara de la provincia de Huesca en un referente internacional del turismo de naturaleza, aventura y patrimonio. Así lo ha expresado en una ponencia de veinte minutos en la que Altemir ha dado a conocer ante el auditorio internacional el compromiso de los vecinos y empresarios de Alquézar por conseguir un turismo sostenible. “Ha sido un placer, muy emocionante. Después de 32 años de trabajo como alcalde el mejor colofón que puede haber es este, ser reconocidos a nivel internacional. Me acuerdo de aquella gente que se tuvieron que marchar porque pensaban que no había futuro y de los que se quedaron porque pensaban que sí que había futuro en Alquézar. Esto ha sido un trabajo de muchos años y sin él no hubiéramos tenido ningún reconocimiento nacional ni internacional. Es un reconocimiento para toda la población de Alquézar, el Somontano y para Aragón”, ha afirmado con emoción.

Cabe recordar que fue la Comarca de Somontano de Barbastro presentó ante Turismo de Aragón la candidatura de Alquézar, ya que ha iniciado en esta localidad un plan piloto de turismo sostenible que se extenderá a otros municipios, y ésta recibió el aval del Gobierno aragonés y posteriormente de la Secretaría de Estado de Turismo España. En este sentido el presidente Daniel Gracia aseguraba que el galardón supone “un reconocimiento muy merecido, que sitúa a Alquézar como uno de los municipios turísticos de referencia mundial”. El presidente de la Comarca ha recalcado que además de la belleza de su casco histórico, Alquézar “ha basado su desarrollo turístico en valores relacionados con la sostenibilidad del destino, el cuidado de la arquitectura tradicional y el medio ambiente. Todo ello ha merecido que hoy recoja el premio como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo”.

Por su parte la vicepresidenta de la Comarca y responsable del área de Turismo, María Morera, ha calificado la recepción hoy de este premio como “un hito importante para todo el destino turístio Guara Somontano porque marca una diferencia con respecto a otros. Nos da un marchamo de calidad y reconoce que nuestros pueblos como destinos de turimos rural por sus recuros natuales y culturales acreditados y que saben preservar los productos propios y poseen un estilo muy definido de turismo”. Morera ha calificado al turismo como “un motor de desarrollo de la economía de los pueblos y puede ayudar al mantenimiento de tradiciones locales y la preservación de los valores culturales”. Asimismo ha valorado el trabajo realizado en Alquézar “con la regeneración sosteninle con el compromiso del Ayuntamiento y de los habitantes que lo han elevado a un paragón internacional. Mi felicitación a todos los que han hecho posible este logro: los habitantes que hacen que el visitante se sienta como en casa, al alcalde y al equipo técnico de la Comarca de Somontano. Esto no es un punto y final sino el inicio de un camino que debemos entre todos implantar en el destino turístico Guara Somontano”.

La Organización Mundial de Turismo convoca desde 2021 este concurso para reconocer a aquellas poblaciones que constituyen un ejemplo notable de turismo rural y compromiso con la sostenibilidad. Según detalla la OMT el galardón “reconoce los destinos rurales que están adoptando el turismo como motor de desarrollo y nuevas oportunidades de empleo e ingresos, al tiempo que preservan y promueven los valores y productos basados en la comunidad. La iniciativa también reconoce a los pueblos por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en todos sus aspectos (económico, social y ambiental) y un enfoque en el desarrollo del turismo en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

En esta edición se preseleccionaron un total de 136 pueblos de 57 países miembros de la OMT de los cinco continentes (Cada Estado podía designar a tres candidatos, en el caso de España se seleccionó a Alquézar, Rupit, en Barcelona, y Guadalupe, en Cáceres).

A la fase final pasaron 32 pueblos de 18 países, entre los que se encuentran estos tres españoles. Los pueblos fueron evaluados por un Consejo Asesor independiente en base a un conjunto de criterios que abarcan nueve áreas: Recursos Culturales y Naturales, Promoción y Conservación de los Recursos Culturales, Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad Social, Sostenibilidad del medio ambiente, Desarrollo Turístico e Integración de Cadenas de Valor, Gobernanza y Priorización del Turismo, Infraestructura y Conectividad, y Salud, seguridad y protección.

Estos 32 finalistas, más otros 20 pueblos que serán seleccionados tras un programa de actualización, formarán parte de la Red Mundial de Mejores Pueblos Turísticos de la OMT creada en 2021 y que a partir de esta fecha reúne a 115 pueblos de los cinco continentes. La red proporciona una serie de beneficios que incluyen capacitación en el sitio y en línea, intercambio de buenas prácticas y reconocimiento y conciencia de marca internacional.