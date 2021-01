4400 personas han recibido ya la segunda dosis de la vacuna contra la covid 19 en las residencias de Huesca

La residencia ciudad de Huesca del IASS completaba este martes la segunda dosis de la vacunación contra la covid-19 a sus residentes. El proceso de vacunación ha continuado hoy con la visita la consejera de ciudadanía y derechos sociales, María Victoria Broto; y el alcalde de Huesca, Luis Felipe al centro residencial.

La consejera, Mª Victoria Broto ha señalado está mañana en la residencia ciudad de Huesca la importancia de la vacunación y que siempre se sigue datos epidemiológicos

La responsable asistencial de la residencia Ciudad de Huesca, Pilar Azor destacaba la tranquilidad de los residentes con la vacuna. Un total de 82 usuarios y 49 trabajadores que forman parte de la residencia "Ciudad de Huesca", la más grande ubicada en la capital altoaragonesa, han sido vacunados con la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19. La próxima semana terminarán de vacunarse el resto de trabajadores junto a dos residentes que no han podido recibir la vacuna ya que no reunían las condiciones necesarias para recibir su dosis.

Las vacunas no han provocado ningún problema pero si han surgido brotes en algunas residencias. La consejera explicaba que cuando haya brote en localidades suele tener reflejo en residencia pero no por no tener cuidados. En este momento hay 9 residencias en provincia con brote. 6 residentes y trabajadores y 3 solo trabajadores

En total hay 139 residentes y 37 trabajadores positivos en este momento en provincia. Broto hace llamamiento a la vacunación de los trabajadores y profesionales de centros de salud para evitar contagios

En Aragón 26294 personas han recibido la primera vacuna, 1865 la segunda y está semana seguirán en 141 residencias aragonesas,38 en huesca