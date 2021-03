En 2020 se visaron un total de 442 viviendas en Huesca, dos más con respecto a 2019

A pesar de la situación vivida y los meses de confinamiento se nota una ligera mejoría. Pero desde la federación explican que es un dato bajo para lo que sería normal en una provincia como Huesca . En el año 2013 se tocó fondo y durante los siguientes cinco años ha ido subiendo. No obstante, esta tendencia positiva ha sido muy moderada y muy lejos de los números anteriores a los años previos a la crisis, que eran de 6.238 visados en 2006. Desde el año 1995 la media de visados en la provincia de Huesca debería estar en torno a los 1.500 visados, muy lejos de las cifras de este año y preocupa en el sector durante estos últimos años ya que dichas cifras no terminan de despegar. Por otro lado, la vivienda protegida sigue estando totalmente desaparecida ya que desde el año 2011 no se visa ninguna en toda la provincia de Huesca.

La edificación residencial cayó en la provincia con respecto al año anterior. Esa bajada viene por los visados de dirección de obra nueva de bloque de edificios que han descendido una tercera parte mientras que dichos datos de viviendas unifamiliares y los visados reformas, ampliación y rehabilitación han ascendido ligeramente con respecto al año anterior y a pesar de los meses de confinamiento. La caída de los visados tocaron fondo el segundo trimestre del año, coincidiendo con el confinamiento, pero el siguiente trimestre el sector de recuperó y durante el último trimestre el mejor dato fue el de viviendas rehabilitadas. En dicho sector de la reforma se prevé un crecimiento para este año 2021 buscando conseguir viviendas más confortables, más eficientes, más cómodas y teniendo en cuenta también las ayudas en forma de subvenciones que se esperan de los Fondos Europeos pueden contribuir a ello. Evidentemente y hasta que haya mayor seguridad, la subida será en las reformas en el ámbito residencial, ya que no responderán igual las reformas en hostelería y comercio, al menos hasta que la situación se normalice y acabemos con esta incertidumbre que tenemos.

En el conjunto de Aragón hay una situación parecida, el número de visados de unifamiliares ha crecido respecto a 2019 un 12% y las viviendas en bloque han descendido un 10%. Las reformas en el conjunto de Aragón se han mantenido, teniendo en cuenta que durante el confinamiento la entrada en las viviendas ha sido prácticamente inexistente. Para este año 2021 ya hay muchos encargos para reformas las viviendas.

En cuanto al número de viviendas terminadas en la provincia de Huesca ha subido un 7% del año 2019 al 2020. El año pasado se cerró con 402 viviendas libres terminadas. Sigue estando muy lejos de las cifras anteriores a la crisis e incluso del número que debería ser lo normal para una provincia como Huesca que debería estar en torno a 1500, números parecidos a los que había en los años 95 y siguientes. En la compraventa de viviendas ha habido un descenso en el conjunto anual, un 3% en la vivienda nueva y un 7%en la de segunda mano.

Durante todo el año 2020 se han vendido en la provincia 2.265 viviendas de segunda mano y sobre 440 de obra nueva. Se puede hablar de una cierta estabilidad. Destaca la subida en zonas más turísticas como es el caso de Jaca y Benasque donde el tercer trimestre del año ha experimentado una gran subida, generado también por los meses de confinamiento donde se escrituraron muchas menos viviendas por razones de desplazamiento. Donde mayor caída ha habido ha sido en la ciudad de Huesca. En la compraventa de viviendas de segunda mano, en la provincia de Huesca, el año 2020 experimenta la segunda caída desde el año 2013 que tocó fondo, generada sin duda por la crisis sanitaria. La de segunda mano sigue predominando con respecto a la vivienda nueva, aproximadamente 8 de cada 10 viviendas que se venden sonde segunda mano.

El número de hipotecas en la provincia ha subido en torno un 10%. Incluyen las relacionadas con viviendas como por otros bienes. De cara a 2021, se espera una subida en la demanda de obra nueva y sus precios se mantendrán o lo que es lo mismo no habrá grandes variaciones.

La subida de las materias primas, la tendencia a la sostenibilidad, sus mejores calidades, poder estructurar la compra en varios años, mayor exigencia energética, permitirán mantener los actuales. Tras la pandemia la vivienda de obra nueva se está adaptando mejor a las necesidades, terrazas más grandes, mayor confort y calidad, más amplitud, etc.

Al igual que en años anteriores, la vivienda sigue siendo una alternativa atractiva para la inversión, por su elevada rentabilidad en un entorno de bajos tipos de interés. La demanda del alquiler ha seguido subiendo estos últimos años. En la provincia y especialmente en la capital hay mucha más demanda que oferta. Con la llegara de los militares a la capital, la demanda está siendo mucho mayor. En un primer momento se han interesado en alquilar pero creemos que ésto se convertirá en compraventa una vez asentados.

Huesca es la tercera capital más rentable para invertir en vivienda cuya rentabilidad media combinada (alquiler más plusvalías a 12 meses) está en un 15,8%.En la compraventa de segunda mano se prevé cierta estabilidad, donde la oferta indudablemente siempre es mayor, con una gran variedad en los precios dependiendo de la zona y la vivienda. En la capital hay grandes diferencias de unas zonas a otras y en la provincia ocurre lo mismo. Y a nivel de provincia creemos que la clave está en poner fin a las restricciones de Aragón y a nivel nacional en general.

A nivel general, sin duda, el ajuste de precios más importante será en aquellos inmuebles con bastante antigüedad y escasa calidad constructiva. A nivel nacional, el escenario de incertidumbre actual todavía no permite al sector vislumbrar cuándo se volverá a los niveles anteriores a la pandemia. Se prevé que el sector de la vivienda vuelva a su actividad “normal” a finales de año, siempre que los confinamientos acaben pronto y se cumpla el calendario de vacunación.