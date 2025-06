La era Sergi Guilló da sus primeros pasos en la SD Huesca

La Sociedad Deportiva Huesca ha iniciado una nueva etapa con la incorporación del joven técnico catalán Sergi Guilló, de 34 años, como nuevo entrenador del primer equipo para la temporada 2025-26. Su llegada marca un cambio de rumbo en el banquillo azulgrana. Guilló, procedente del Mérida AD, afirmó a la televisión extremeña que no pudo rechazar la propuesta del club oscense: “El Huesca me presentó una oferta que no he podido rechazar; suponía dar el salto al fútbol profesional”. El técnico estará acompañado por Daniel Soler como segundo entrenador y Pello Josepe Alcain Villa en la preparación física.

El nuevo cuerpo técnico asumirá sus funciones el próximo 7 de julio, fecha fijada para el inicio de la pretemporada. El equipo realizará los reconocimientos médicos en Huesca antes de desplazarse a Benasque, donde se concentrará durante varios días. Aún no se ha cerrado el calendario de partidos amistosos.

Además de los cambios en el banquillo, el club trabaja en la mejora del césped de El Alcoraz. En estos días se han iniciado labores de regeneración del terreno de juego híbrido, con tratamientos específicos que incluyen cepillado de fibra, siembra y abonado, de cara a optimizar las condiciones para el inicio de la competición liguera, previsto para el fin de semana del 17 de agosto.