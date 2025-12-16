La propiedad del Peñas Center cambia la cerradura por el impago del alquiler

El Club Baloncesto Peñas se ha encontrado este martes con las cerraduras cambiadas en el Peñas Center, lo que impide la continuidad de su actividad deportiva. La medida drástica responde a la deuda de 37.000 euros que el club mantiene con la propiedad de la nave, correspondiente a un año completo de renta. Esta situación deja en el aire los entrenamientos de todos los equipos, incluidas las categorías inferiores con cerca de 300 niños.

A pesar de la contundencia de los hechos, ambas partes confirman que las negociaciones siguen abiertas. El club ha emitido un comunicado informando que las conversaciones "están avanzando de manera positiva y dentro de un marco constructivo", confiando en "alcanzar un acuerdo que permita retomar la actividad con normalidad lo antes posible". Por su parte, fuentes cercanas a la propiedad han confirmado que "no ven imposible un acuerdo", aunque la premisa fundamental es que se abonen los 37.000 euros adeudados para aceptar una prórroga hasta junio.

La directiva del Peñas ha mostrado su tristeza por el cariz de los acontecimientos, lamentando que la propiedad no se haya sentado a negociar hasta hoy. El club ya había hecho público la semana pasada que había planteado un calendario de pagos sin recibir respuesta. En este contexto, el futuro del equipo pasa por una nueva nave con mejores instalaciones que el presidente, Fernando Lascorz, presentará en la próxima junta de socios.

Un Huesca ilusionado en la Copa

En el plano futbolístico, la Sociedad Deportiva Huesca afronta con optimismo su próximo reto. El equipo se enfrenta este miércoles a Osasuna en la Copa del Rey con el objetivo de hacer historia. El técnico, Jon Pérez Bolo, ha asegurado que el equipo está preparado para meterse por primera vez en los octavos de final de la competición.

La moral del equipo se ha visto reforzada tras la reciente victoria liguera, lo que ha aumentado la expectación para el partido de Copa. Se espera un "gran ambiente" en El Alcoraz, a pesar de que la prioridad sigue siendo la liga. Osasuna, por su parte, viaja a Huesca con prácticamente todos sus jugadores titulares.

El debate en el 'oasis de libertad' de Cope Huesca se centra ahora en la alineación que presentará Bolo. Se especula con la posibilidad de que el entrenador dé entrada a jugadores menos habituales para reservar a los titulares para el crucial partido de liga contra el Racing de Santander. Sin embargo, hay quien opina que el Huesca podría dar la sorpresa e ir "a por el partido" con más titulares de lo esperado para aprovechar el momento anímico del equipo y las dudas de un rival de Primera División.