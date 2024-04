El patrono Juan Blas dimite en la Fundación Alcoraz y entrevista al capitán Jorge Pulido

Audio









En Deportes Cope Huesca hemos contado en exclusiva que el patronato de la Fundación Alcoraz se queda con cuatro patronos tras la salida de Juan Blas Pérez. Por motivos personales ha decidido salir del patronato, que en estos momentos está formado por Manuel Ollé, 'Cuco´ Lanau, Carlos Santolaria y Luis Miguel Ciprés. Esto sucede en un momento de toma de decisiones transcendentales por parte del máximo accionista de la SD Huesca: en pocos días se venderá el paquete accionarial de la Fundación o se hará una ampliación de capital.

Además el capitán de la SD Huesca Jorge Pulido nos concedió una entrevista a punto de ser padre por segunda vez. “Tener un hijo es lo primero, pero ojalá pueda jugar el partido. Es chico y se va a llamar Eric”. Además se ha referido a las palabras de Hidalgo el otro día sobre él: “Siempre halaga que hable bien. Me gusta que digan que transmito los valores del Huesca. Llevo siete años aquí, me encanta Huesca y los valores del club. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Nuestra racha demuestra que estamos en forma. Creo que ahora estamos en buena forma, yo me encuentro muy bien.

Yo quiero salvarme ya.



Pulido ha hablado del papel de Lasaosa cercano al equipo: “Yo lo conozco desde hace mucho. Creo que Lasaosa está de vuelta. Ha salido bien de la Operación Oikos y los que llevamos más lo conocemos. Sabe de fútbol. Es un tío que es de fútbol y sabe lo que es un vestuario. Nunca he perdido el contacto con él. Cuando tiene que dar un palo lo da, y nos pone alerta.”

Sobre el futuro de la entidad azulgrana: “Me da igual la compraventa. Creo que el Huesca, el escudo y la provincia está por encima de todo. Confío en la gente que está ahora y no va a entregar al club a cualquiera. No tengo que gastar energía en eso.

Tenemos que elegir la situación que nos haga crecer más. Tiene que tener capital para poder seguir creciendo. Es una ciudad pequeña y tiene nuestras limitaciones. Espero que nos pueda impulsar."