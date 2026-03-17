Oltra asume el reto del Huesca con un mensaje rotundo: 'Se va a salvar sin ninguna duda'

José Luis Oltra ha sido presentado como nuevo entrenador de la SD Huesca con un mensaje de optimismo y confianza para afrontar el tramo final de la temporada. El técnico, que cuenta con más de 400 partidos de experiencia en el fútbol profesional, se ha mostrado convencido de la permanencia del equipo: "Se va a salvar sin ninguna duda". Su llegada supone un cambio de rumbo en un club que presenta a su tercer entrenador del curso y que busca una "reacción inmediata" para salir de la zona baja.

Un plan para doce finales

En sus primeras horas en Huesca, Oltra ha mantenido reuniones individuales con los capitanes para conocer de primera mano la situación del vestuario. El entrenador considera que el equipo es "consciente" de la realidad y afronta lo que resta de temporada como una "liga de 12 partidos". Su método inicial ha sido dialogante, escuchando a los jugadores antes de pasar a la acción en el segundo entrenamiento junto a su ayudante, Francisco Blasco.

Esto no se trata de creer, es de hacer, y hacer es competir" José Luis Oltra Entrenador del Huesca

Oltra en el banquillo oscense

El técnico valenciano ha insistido en que la clave para revertir la dinámica es el trabajo y la competitividad. "Esto no se trata de creer, si no crees, es difícil, pero solo de creer, no, es de hacer, y hacer es competir", ha afirmado en su presentación. Oltra ha reconocido que su fichaje por el Huesca era una "aspiración de hace mucho tiempo" y ha elogiado el trabajo de los anteriores técnicos, aunque ha subrayado que llega para hacer algo distinto.

Cambios en la dirección deportiva

La llegada de Oltra coincide con una reestructuración en el organigrama del club. El consejero delegado, Ricardo Mur, ha confirmado la salida del director deportivo, Ángel Martín González. Mur ha reconocido que existían "discrepancias" desde el mercado de verano y que "era el momento de empezar un nuevo ciclo". Además, ha anunciado que "en breve se va a anunciar un nuevo director deportivo" para planificar el futuro.

El Alcoraz, un factor clave

Oltra ha destacado la importancia de la afición y del estadio para lograr la salvación. El entrenador ha recordado sus visitas previas al campo oscense: "He sufrido mucho cuando he venido de rival, era un dolor de muelas venir aquí al Alcoraz". El objetivo es recuperar esa fortaleza en casa, donde el Huesca disputará seis de las doce finales que tiene por delante.

Para ello, el club ha vuelto a lanzar la promoción de entradas a 5 euros para el próximo partido contra el Almería, un encuentro considerado vital. La iniciativa busca asegurar una gran afluencia en El Alcoraz y que el estadio vuelva a ser decisivo para sumar puntos en la lucha por la permanencia.