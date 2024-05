Javi Martínez se despide agradecido de la SD Huesca

Javi Martínez comparecía en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol en la última semana de competición. El equipo afronta el último partido con los deberes hechos y la permanencia asegurada, esperando disfrutar del encuentro en El Alcoraz, “por la afición y también por nosotros, una celebración merecida”.





El centrocampista reconocía que “ha sido el mes más duro de lo que llevo de carrera profesional, te estás jugando cosas importantes y yo que venía participando me sentía más responsabilizado. Dejar Huesca donde se merece es un alivio para todos”.

Para el jugador, una de las claves ha residido en la unión del vestuario: “El grupo ha sido maravilloso, de verdad. Se percibía en las celebraciones y los partidos. Hay equipos que solucionan sus circunstancias a través del talento, nosotros nos hemos apoyado el uno en el otro”.





Y añadía, “hemos salvado diversas circunstancias que podrían haber afectado a todo el bloque con mucho aplomo, poniendo el foco en el grupo. Hemos sabido sacrificar lo individual para pensar en lo colectivo”.





Javi Martínez también resaltaba el papel de Antonio Hidalgo, entrenador que tomó las riendas del equipo con “personalidad y una idea muy reconocible”: “Ha sido fundamental. Nos ha dado una permanencia que jornadas atrás parecía impensable. Hay que felicitar por su trabajo al cuerpo técnico”.

El centrocampista regresará a Osasuna después de una campaña y media en la SD Huesca de la que se marcha satisfecho. “En lo personal, no puedo decir más que estoy satisfecho y contento, he jugado bastante y he sido importante. En el primer tramo fui quizá más protagonista y el segundo más de rol. Intenté hacer eso con efectividad”.





Y se mostraba satisfecho por su evolución como futbolista. "Yo creo que he dado un paso adelante, no solo a nivel físico, sino también a nivel futbolístico. He conseguido hacer cosas y sentirme futbolista de una manera que lo pueda percibir el resto y la evolución es positiva".