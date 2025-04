Iker Kortajarena, satisfecho con su renovación con la SD Huesca

"Creo que una renovación es positiva pero ahora me centro en lo que viene de aquí a final de temporada, me centro en el Málaga", así expresaba Iker Kortajarena su sentir tras ampliar una temporada más su vinculación a la SD Huesca. El futbolista vasco y el resto del equipo están ya centrados en la próxima jornada. "Tenemos muchísimas ganas de que llegue el lunes, resarcirnos de la derrota en Burgos. Vamos a intentar mejorar", decía Iker.

"Seguimos dentro de playoff, dependemos de nosotros mismos. Queremos que la afición nos vuelva a ayudar. Nuestra gente fue clave en la victoria ante el Sporting y queremos que vuelvan a serlo este lunes contra el Málaga", comentaba sobre la afición Kortajarena. "El Alcoraz va a ser clave y debe ser clave. Por eso hacemos llamamiento a nuestros aficionados a que vengan el lunes, nos ayuden mucho, porque siendo fuertes y fiables en El Alcoraz vamos a estar muy cerca de conseguirlo", insistía el mediocentro sobre el papel de los partidos en casa de aquí a final de temporada.

"Creo que lo más decisivo llega ahora, dependemos de nosotros mismos. Ojalá en lo que queda seamos fiables y consigamos muchas victorias", añadía.

Respecto al próximo partido, Kortajarena incide en que "el Málaga es un rival durísimo, no hay más que ver la historia que tiene, el equipo que tiene. Viene en un mal momento pero eso los hace todavía más difíciles de ganarles".

"Creo que he crecido, día a día sigo mejorando pero todavía tengo que mejorar, tengo más por dar y voy a por ello. Creo que me puedo amoldar a muchas posiciones y donde me pida el míster, ahí estaré", finalizaba sobre su situación personal.