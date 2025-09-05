El Huesca buscará la tercera victoria consecutiva en Ceuta

Toda la previa del partido entre el Ceuta y la SD Huesca que se jugará el domingo en el podcast de Deportes Cope de este viernes. Se analiza el desplazamiento del Huesca hacia Ceuta, que incluye viaje en tren, autobús y ferry, y la presencia de aficionados del Huesca que viajarán para apoyar al equipo en el Alfonso Murube. Se mencionan las lesiones de jugadores clave y las decisiones tácticas del entrenador Antonio Domingo, quien debe escoger la alineación entre varias opciones debido a la calidad de la plantilla.

Se destaca que el Huesca busca su tercera victoria consecutiva y que, aunque la clasificación refleja cierta igualdad, un triunfo sería casi obligatorio ante un Ceuta que aún no ha puntuado y que ocupa las últimas posiciones. También se habla del estado del campo del Ceuta, que ha sido reformado pero presenta algunos inconvenientes en el césped, y del estilo de juego del equipo, que intenta jugar desde atrás pero sufre errores defensivos.

Además, se hace un repaso con Rubén López de los jugadores más peligrosos del Ceuta, como Salvi, Bodiger, Obéng y Carlos García, y de los problemas defensivos del equipo caballa, que recibe goles por fallos propios. Se comenta que el Ceuta, pese a sus dificultades iniciales, intentará poner resistencia en casa y que el Huesca, con su plantilla larga y calidad, debe aprovechar la ocasión para sumar los tres puntos.

Por último, se menciona la buena afluencia de público en Ceuta y los esfuerzos de los aficionados por desplazarse, así como las condiciones del campo y el clima para el partido. Se avanza que el árbitro se dará a conocer 24 horas antes y que la transmisión será en directo desde las 13:30 en en Rock Fm 87.7fm y app de Cope y Tiempo de Juego. El programa también incluye información sobre otros eventos deportivos en la región, como carreras en el Valle de Canfránc o el amistoso del Bada Huesca de hoy en Granollers.