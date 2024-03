Análisis de la buena situación de la SD Huesca tras ganar al Andorra

Como todos los lunes, el programa de deportes ha girado alrededor de una jornada muy positiva para la SD Huesca. La victoria del viernes ante el Andorra (2-0) se ha visto acompañada de resultados que han situado la ventaja sobre el descenso en seis puntos sobre Villarreal B y Alcorcón más el golaverage. Además, la racha de siete jornadas sin perder acerca al equipo oscense a números de play off con Antonio Hidalgo.

Con las opiniones de Pablo Barrantes, Miguel Barluenga, Sergio Bercero y José Luis Monzó han coincidido en que lo importante es mantener la cabeza fría y no “morir de éxito” en un momento del curso muy benévolo. La expulsión del jugador del Andorra ha centrado buena parte del debate, con opiniones encontradas acerca de si fue merecida o no. Las bajas de Elady y Javi Martínez para Tenerife no preocupan tanto, habida cuenta del nivel que muestra la segunda unidad con los casos de Kortajarena, Vallejo o Martos.

En el plano institucional sigue en primera plana el proceso de compraventa del club. En este momento, las opciones de posibles compradores son hasta cinco, incluida la de los mexicanos que se reunieron in situ con el club hace unas semanas. Otro interesado es un fondo de inversión anglosajón y los otros tres ya se han dirigido a la Fundación Alcoraz, principal accionista, para mostrar su interés.





