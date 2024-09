VOX denuncia posibles graves irregularidades de seguridad y licencia en el local "La Catalítica"

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca ha recibido diversas denuncias por parte de los vecinos del entorno del local "La Catalítica", en las que manifiestan su preocupación por el reiterado posible incumplimiento de la normativa vigente en cuanto a horarios, medidas de seguridad, y la licencia de actividad del local. Estas quejas reflejan el malestar de los residentes, quienes se ven afectados diariamente por las molestias derivadas de estas posibles irregularidades.

Tras analizar la situación y solicitar la correspondiente documentación al Ayuntamiento, desde VOX Huesca hemos podido confirmar que "La Catalítica" cuenta únicamente con una licencia para funcionar como centro multidisciplinar con bar-cafetería sin cocina. Sin embargo, los vecinos han señalado que el local parece estar operando más allá de los límites de su licencia actual, ofreciendo servicios que incluyen clases formativas y, aparentemente, platos para los cuales sería necesaria la instalación de una cocina, algo que su licencia no permite. Es más, el propio ayuntamiento de Huesca, incluida en su programa de fiestas, un concierto en este espacio, algo que no ampararía su licencia.

En 2021, el local solicitó licencia como academia de canto y baile, pero debido a las reformas requeridas, estas actividades fueron prohibidas por el consistorio. En concreto, se restringió la posibilidad de realizar clases dirigidas de actividades deportivas, academia de canto y baile, cursos de cocina, formación académica y en artes escénicas. No obstante, hemos constatado que, según la publicidad que sobre la "La Catalítica" se pública en redes sociales, se siguen llevando a cabo diversas actividades formativas a lo largo de la semana, lo que constituye un claro incumplimiento de la normativa vigente.

Además de estas actividades no autorizadas, preocupa especialmente la falta de medidas de seguridad adecuadas dentro del local. Durante los meses de invierno, los usuarios han denunciado la presencia de estufas catalíticas de gas, diseñadas para exterior, dentro del recinto, lo que representa un evidente riesgo para la seguridad de los usuarios. También parecen haber observado que los extintores no están accesibles, la señalización de seguridad es insuficiente y la salida de emergencia podría no cumplir con la normativa legal, entre otras posibles graves irregularidades que pondrían en peligro tanto a los clientes como a los trabajadores del local.

Ante esta situación, desde VOX Huesca consideramos imprescindible que el equipo de gobierno municipal actúe con diligencia y responsabilidad. Exigimos explicaciones inmediatas sobre la realidad de los incumplimientos detectados en "La Catalítica" y solicitamos que, de confirmarse estas irregularidades, se adopten las medidas legales oportunas para garantizar tanto la seguridad de los usuarios del local como el bienestar de los vecinos afectados.

El grupo municipal de VOX seguirá trabajando con firmeza para que se respeten las normativas y se protejan los derechos de los ciudadanos de Huesca. No permitiremos que se toleren actuaciones que pongan en riesgo la convivencia y la seguridad de nuestros vecinos.