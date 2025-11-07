Solidez y chispazos: el nuevo plan de Pellegrini

Pallegrini está cómodo sin balón. El entrenador chileno está diseñando un Betis con menos posesión pero mucho más letal cuando encuentra a sus grandes estrellas. Con una alineación más lógica, con más titulares y con un Antony muy inspirado el Lyon terminó cayendo en una trampa de la que no pudo salir.

En este video, el periodista Andrés Ocaña explica su visión sobre el encuentro y la importancia de este triunfo incluso de cara al derbi en el Ramón Sánchez Pizjuán.