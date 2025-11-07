COPE
Solidez y chispazos: el nuevo plan de Pellegrini

Un Betis con menos balón, pero mucho más letal, aprovechó dos zarpazos en la primera parte para quitarse de encima al conjunto francés

Antony y Abde celebran uno de los goles del Betis al Olympique
ANDRÉS OCAÑA, SOBRE LA VICTORIA DEL BETIS ANTE EL LYON

Andrés Ocaña

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Pallegrini está cómodo sin balón. El entrenador chileno está diseñando un Betis con menos posesión pero mucho más letal cuando encuentra a sus grandes estrellas. Con una alineación más lógica, con más titulares y con un Antony muy inspirado el Lyon terminó cayendo en una trampa de la que no pudo salir.

En este video, el periodista Andrés Ocaña explica su visión sobre el encuentro y la importancia de este triunfo incluso de cara al derbi en el Ramón Sánchez Pizjuán.

