Rafael Almansa analiza la derrota del Sevilla ante el Atlético de Madrid

El jefe de deportes de Deportes Cope Sevilla analiza el Atlético de Madrid 3-0 Sevilla.

Rafael Almansa
Isaac Escalera

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Ficha del partido

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Raspadori, m. 86), Baena (Griezmann, m. 73), Koke, Nico González (Gallagher, m. 68); Julián Alvarez (Nahuel Molina, m. 86) y Sorloth (Almada, m. 68).

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta (Nianzou, m. 46), Marcao, Suazo; B. Mendy (Gudelj, m. 46), Sow; Juanlu (Akor, m. 72), Peque (Alfon, m. 77), Rubén Vargas; Isaac Romero (Ejuke, m. 77).

Goles: 1-0, m, 64: Julián Alvarez, de penalti. 2-0, m. 76: Almada. 3-0, m. 90: Griezmann.

Árbitro: Francisco José Hernández (C. Extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Isaac Romero (m. 54).

