José Manuel Oliva: "Al Sevilla le faltan muchas cosas y al Betis algunas también"

Es verdad que el mercado de fichajes aún va a dar muchas vueltas y que los equipos seguro van a seguir cambiando de cara. Pero lo cierto es que La Liga no espera a nadie y que la pelota echa a rodar para todos. A pocos días del pistoletazo de salida José Manuel Oliva nos muestra su versión sobre cómo han trabajado las secretarías técnicas de Betis y Sevilla y lo explica en este video. Mucho por hacer en los de Nervión y detalles importantes en el Betis.