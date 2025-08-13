José Manuel Oliva: "Al Sevilla le faltan muchas cosas y al Betis algunas también"
El periodista de Cope Más Sevilla analiza a los dos equipos a escasos días del comienzo liguero
Andrés Ocaña
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Es verdad que el mercado de fichajes aún va a dar muchas vueltas y que los equipos seguro van a seguir cambiando de cara. Pero lo cierto es que La Liga no espera a nadie y que la pelota echa a rodar para todos. A pocos días del pistoletazo de salida José Manuel Oliva nos muestra su versión sobre cómo han trabajado las secretarías técnicas de Betis y Sevilla y lo explica en este video. Mucho por hacer en los de Nervión y detalles importantes en el Betis.
