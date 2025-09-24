José Manuel Oliva: "Un Sevilla con espíritu, pero atropellado"

El Sevilla lleva sin enlazar dos victorias consecutivas en Liga más de 17 meses. Ante el Villarreal, tras la revolución de Almeyda, haciendo ocho cambios respecto al encuentro del Alavés, el equipo hizo una primera mitad bastante floja, algo lógico por el once inicial. Fue inferior al equipo de Marcelino hasta que empató el partido en la segunda mitad. Ahí tuvo empuje, la afición estuvo muy metida, pero al lesionarse Nianzou y tener todos los cambios agotados, el Sevilla se resintió. Sin embargo encajó el 1-2 de la forma más absurda: una contra con espacios.