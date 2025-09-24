COPE
José Manuel Oliva: "Un Sevilla con espíritu, pero atropellado"

El Sevilla vuelve a perder en casa, donde sólo ha ganado un partido en los últimos nueve meses. Almeyda hizo ocho cambios, le costó caro. Terminó con uno menos por la lesión de Nianzou cuando ya había realizado todas las sustituciones.

El Sevilla lleva sin enlazar dos victorias consecutivas en Liga más de 17 meses. Ante el Villarreal, tras la revolución de Almeyda, haciendo ocho cambios respecto al encuentro del Alavés,  el equipo hizo una primera mitad bastante floja, algo lógico por el once inicial. Fue inferior al equipo de Marcelino hasta que empató el partido en la segunda mitad. Ahí tuvo empuje, la afición estuvo muy metida, pero al lesionarse Nianzou y tener todos los cambios agotados, el Sevilla se resintió. Sin embargo encajó el 1-2 de la forma más absurda: una contra con espacios. 

