José Manuel Oliva: "Un Sevilla con espíritu, pero atropellado"
El Sevilla vuelve a perder en casa, donde sólo ha ganado un partido en los últimos nueve meses. Almeyda hizo ocho cambios, le costó caro. Terminó con uno menos por la lesión de Nianzou cuando ya había realizado todas las sustituciones.
José Manuel Oliva
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
El Sevilla lleva sin enlazar dos victorias consecutivas en Liga más de 17 meses. Ante el Villarreal, tras la revolución de Almeyda, haciendo ocho cambios respecto al encuentro del Alavés, el equipo hizo una primera mitad bastante floja, algo lógico por el once inicial. Fue inferior al equipo de Marcelino hasta que empató el partido en la segunda mitad. Ahí tuvo empuje, la afición estuvo muy metida, pero al lesionarse Nianzou y tener todos los cambios agotados, el Sevilla se resintió. Sin embargo encajó el 1-2 de la forma más absurda: una contra con espacios.
Expósito, sobre la excepción en el embargo de armas a Israel: "Todo es absolutamente clave, porque cualquier mínimo error en defensa nacional puede provocar un absoluto desastre"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h