José Manuel Oliva: "Abde lidera el triunfo del Betis"

El Betis pasó por encima de la Real Sociedad en la segunda parte para ganar 3-1, en un resultado que se antoja hasta corto teniendo en cuenta las ocasiones generadas por el conjunto de Manuel Pellegrini en este segundo tiempo. Se pudo ver al mejor Abde sobre el césped de La Cartuja, acompañado de un gran Lo Celso. Además, Bartra entró al descanso y mostró todo lo que debe mostrar un central: garra, intensidad.

La primera parte fue de más a menos el Betis. Incluso, en el tramo final se pudo adelantar la Real Sociedad. Aunque en el fútbol si no marcas lo puedes pagar, como ocurrió en ese segundo tramo del partido donde desde el 2-1 sólo hubo un equipo, el Betis.