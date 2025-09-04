COPE
"Tiene que aspirar a todo"

Así analiza Rafael Almansa la planificación del Betis. "Gran cierre de mercado".

El jefe de deportes de Cope Sevilla habla de Antony, Amrabat...

El Real Betis Balompié ha cerrado la planificación con varias caras nuevas. Posiblemente, las dos últimas: Antony y Amrabat, por esperada la primera y sorpresa la segunda, hayan sido dos bombas en este mercado para ilusionar al aficionado verdiblanco.

Todo empezó con la ejecución de la compra de Natan, posteriormente llegaron jugadores como Álvaro Valles, Riquelme, Junior, Petit, Pau López, Valentín Gómez, Deossa y los dos últimos ya mencionados: Antony y Amrabat.

Han salido jugadores como Sabaly, Jesús Rodríguez, Cardoso, Carvalho, Perraud e Iker Losada, entre otros.

