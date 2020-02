Velas para Vaclick

Todas las miradas están pendientes de Vaclick. El guardameta checo salió visiblemente preocupado de Getafe. La rodilla le jugó una mala pasada y tuvo que ser sustituido. De momento, el club no ha ofrecido un parte médico específico pero sí ha anunciado que la evolución es positiva. No obstante, todos pones velas para que la lesión no sea tan grave. Vaclick se encuentra mejor y hoy se ha ejercitado en el descanso, aunque prácticamente está descartado para el encuentro europeo del jueves ante el Cluj. Todo apunta que Bono será el titular.

El portero suplente será Alfonso, ya que Javi Díaz no está inscrito. Por otro lado, Fernando también ha trabajado aparte por unas molestias musculares. Con el que sí podrá contar Lopetegui es con Escudero. En principio, en el Sevilla darían por bueno si Vaclick sólo se pierde un par de encuentros, ya que el portero abandonó el campo del Getafe muy preocupado por el estado de la rodilla.