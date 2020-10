Valencia C.F.-Real Betis: cómo y dónde ver y escuchar el partido

No caben dos tropiezos seguidos. El batacazo del Real Betis de Pellegrini ante el Getafe obliga ahora a los de Pellegrini a dar la cara e ir a por la victoria en Valencia. No solo ya por los tres puntos, que también, sino por dejar claro que el Betis del año pasado no tiene ya cabida en este y que estos errores no deben volver a repetirse. Es momento de ver si El Ingeniero es capaz de asumir el reto de devolver la competitividad al grupo o no y, todo ello, a la espera de reforzar el plantel de alguna forma antes del cierre de mercado. Para ello, Guardado entra por primera vez en la lista, Mandi se cae por sanción y Emerson regresa tras cumplir un partido por la roja frente al Real Madrid. Bravo tendrá que seguir esperando para reaparecer.

Por su parte, en el Valencia regresa Carlos Soler, que va a ser muy importante en este equipo, como ya ha reconocido varias veces el técnico navarro. Siguen siendo baja Gabriel Paulista, Eliaquim Mangala y Denis Cheryshev. El ruso, que esta semana parecía estar bien, no ha entrenado ayer, y no ha entrado.

HORARIO Y DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El partido de Liga Valencia y Betis de la jornada 5 en Primera división se disputa el sábado 3 de octubre en Mestalla a las 21:00 hora peninsular española, y se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar LaLiga, accesible en la citada plataforma de televisión de pago y que comparte también con Orange.

Además, lo puedes escuchar en Deportes Cope Sevilla 105.8 FM desde media hora antes del choque con la dirección de Rafael Almansa y todo el equipo de Cope Más Sevilla. También puedes disfrutarlos en nuestras Apps de Tiempo de Juego y Cope o en este enlace.