(Valencia C.F.- Real Betis): El futuro del Betis y la última opción de Rubi

No solo es un partido definitivo para el Betis, si es que aún se juega algo, sino que puede ser definitivo para su entrenador, Joan Francesc Ferrer, Rubi. Una derrota ante el Valencia C.F. podría acabar con la etapa del catalán al frente de los suyos y podría precipitar la llegada de un hombre de la casa como Juan Merino al banquillo verdiblanco. Por todo ello, no es de extrañar que el míster vaya a hacer algunos cambios en el once para revertir la racha de una victoria en los últimos 9 encuentros. A la baja por sanción de Bartra hay que añadir la de William Carvalho, que se pierde el choque por una sobrecarga muscular. Su ausencia puede dar entrada a Édgar entre los titulares. Por otro lado, Borja Iglesias y Feddal, que está en negociaciones con el rival para terminar la temporada en la capital del Turia, sí forman parte de la expedición.

Estos son los 18 disponibles: Joel Robles, Dan Martín, Feddal, Fekir, Borja Iglesias, Canales, Tello, Sidnei, Álex Moreno, Loren, Joaquín, Guardado, Barragán, Guido Rodríguez, Emerson, Mandi, Aleñá y Edgar.

En el Valencia sigue habiendo problemas importantes debido a las lesiones. Celades a convocado a Jaume Domènech, Jasper Cillessen, Alessandro Florenzi, Daniel Wass, Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby, Hugo Guillamón y José Luis Gayà, Carlos Soler, Ferran Torres, Dani Parejo, Geoffrey Kondogbia, Gonçalo Guedes, Denis Cheryshev, Kangin Lee, Maxi Gómez, Kevin Gameiro y Rubén Sobrino.

Las bajas más importantes son las de Ezequiel Garay, Rodrigo Moreno, Francis Coquelin, Eliaquim Mangala, Manu Vallejo y Cristiano Piccini.

Cabe reseñar que el partido viene marcado por las precauciones que se han tomado en torno a la posible expansión del coronavirus. Algo que preocupa tras la presencia en Italia del Valencia la semana pasada por su partido de Champions ante el Atalanta.

Dónde y cómo ver y escuchar el Valencia-Real Betis

- Hora y día: El Valencia-Betis se disputará este sábado 29 de febrero a las 16.00 horas en el estadio de Mestalla.

- Canales :El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM), a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope y en directo en nuestra página web desde media hora antes del partido con la dirección de Rafael Almansa, la narración de Andrés Ocaña y los comentarios de Gonzalo de la Haza, Anselmo Valdés y Jesús Caballero, entre otros.