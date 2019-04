Vaclik, listo para jugar el derbi

Vaclik jugará contra el Betis. El portero ya se entrena con normalidad y esta mañana, después de su trabajo diario, ha confirmado que su recuperación es optimista: "Estoy muy feliz. Llevo cinco días trabajando muy duro y tengo buenas sensaciones. Ahora sólo hay que esperar la decisión del entrenador". La idea de Caparrós es que el checo regrese el sábado a la titularidad.

Sin duda, el duelo ante los béticos tendrá de fondo la enfermedad de Joaquín Caparrós. Vaclik relata cómo se enteró de la noticia y no duda en señalar que este asunto será una motivación extraordinaria: "No sabía nada. Me enteré cuando llegué a casa a través del Twittter. Ahora estamos todos juntos. Estamos con el entrenador. Lo haremos feliz con una victoria ante el Betis".