¿Última oportunidad para Rubi?

Rubi ha citado a 19 jugadores para el trascendental partido ante el Granada de este domingo a las 14,00 horas. La gran novedad en la lista es la presencia de Sidnei y la baja por decisión técnica de Barragán. Hay que recordar que Carvalho y Juanmi siguen lesionados. Por otro lado, el técnico se plantea varios cambios en el sistema de juego, ya que puede estar jugándose su puesto. La defensa de tres centrales puede ser una de las variantes a utilizar.

En la Rueda de prensa precia al choque Joan Francesc Ferrer, Rubi, explicaba que "no creo que me la juegue ante el Granada", aunque todo puede pasar.

Estas son las declaraciones más interesantes del técnico en un día clave para él: "Hemos hablado con los capitanes, a nivel individual con el 80 por ciento de los jugadores. Puede que haya dos o tres jugadores a los que les cueste cambiar más el chip. Estamos intentando que no haya ninguno y seguro que lo vamos a conseguir. Saben que hay que cambiar cosas para mejorar. No te puedes quedar con una idea, el fútbol evoluciona".

El sistema. "Nos planteamos cambios, de jugadores, de dibujo… Esta semana haremos algo nuevo de jugadores y dibujo. Lo que planeaba la semana pasada me salió bien en un sentido y mal en otro. El responsable de lo sucedido el otro día es el cuerpo técnico. Ahora toca sacar un partido sin decir que todo lo estamos haciendo mal. Con dos puntos más la situación no sería tan urgente. Al club le he dicho que hemos preparado un plan para salir de esta situación. Hemos analizado la situación para aplicar este plan. La experiencia de lo sucedido en el Huesca y en el Espanyol… Siempre hay tramos que lo pasas mal. No sufro por saber si me pueden echar. No se verá a un Rubi nervioso".

El Granada. "Le ha ganado a equipos que han ganado la Liga. Es un Granada rocoso, no encaja muchos goles, tiene velocidad en las bandas y aprovecha el balón parado. Tenemos que demostrar que somos mejores y ganar el partido".

El objetivo. "El año pasado se entró en Europa con 53 puntos. El objetivo es pelear por Europa y no lo estamos haciendo. Tenemos claro el objetivo. Tenemos equipo para superar los 50 puntos. Es época de sacar agua".

La sombra de Setién. "No es alargada. Puede que para alguno sí, pero tendremos que convencerle que se pueden ganar partidos de otra manera. Queremos que el Betis juegue desde atrás cuando pueda, que domine al rival… pero estamos introduciendo una serie de matices para darle un valor añadido a todo eso. Me identifico con los entrenadores valientes. El equipo del otro día es responsabilidad mía. Haremos lo que sea para ayudar al equipo".

