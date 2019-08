Tissone: "Me encuentro en condiciones privilegiadas para que el Betis me contrate"

El Betis está buscando un mediocentro defensivo para perfilar el medio del campo y apuntalar su plantilla antes del cierre del mercado el 2 de septiembre. En la órbita del equipo de Rubi están jugadores como Leandro Paredes del PSG, Mario Lemina del Southampton o Fernando Tissone, que se encuentra sin equipo. Deportes COPE Sevilla se ha puesto en contacto con Fernando Tissone y ha entrevistado al que fuera exjugador en España del Mallorca y Málaga o del Atalanta, Unidese y Sampodria en la Serie A.

Preguntado por la opción de jugar en el Betis, sabe que sería una opción muy factible, debido al límite salarial que tiene el club verdiblanco: "Mis agentes están trabajando mucho en España porque me gustaría jugar en Europa, y si es en España, mejor todavía. Yo sé que el Betis está interesado en contratar un jugador con mis características y seguramente el Betis me vendría muy bien. Todo el mundo sabe la historia que tiene el club y que es un equipo que siempre intenta mejorar. Yo en estos momentos me encuentro en las condiciones privilegiadas para que ellos me puedan contratar. Estuve escuchando que tienen el problema del límite salarial. Ya veremos que me van contando mis agentes en estos días".

El centrocampista, mientras resuelve su futuro para la próxima temporada está viviendo junto con su familia en Málaga: "Si uno puede elegir, seguramente elegiría jugar en las mejores ligas de Europa, que llevo haciendo durante toda mi carrera. Estoy muy a gusto aquí y me gustaría quedarme. Pero si te digo la verdad, estoy valorando ofertas de otros países, de otros continentes porque a día de hoy el fútbol está muy diversificado y yo no tengo problema de irme de Europa".

Preguntado si se ve jugando con la camiseta verdiblanca en el Benito Villamarín, responde que “¿por qué no? Es un club muy importante en la Liga española y en los últimos años en Europa, donde ha hecho una gran Europa League la temporada pasada. Tiene una afición espectacular que siempre llena los estadios. Yo tuve el privilegio de jugar ahí, de escuchar lo que me contaba Roque Santa Cruz, que es un gran amigo mío, y que es un privilegio sentirse jugador del Betis".

Su primer recuerdo fue en la Lifa fue en el Estadio Benito Villamarín, donde destaca el papel de la afición: "Mi primer recuerdo lo tengo con el Mallorca. Mi primer partido en la Liga española fue Real Betis - Mallorca un domingo a las doce del mediodía a cuarenta grados. El recuerdo de la afición del Betis es espectacular, es como si estuviera en un estadio argentino con esas ganas de alentar al equipo".